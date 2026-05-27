Przejmujący apel do młodych ludzi podczas pogrzebu 13-letniego Mikołaja

Województwem warmińsko-mazurskim wstrząsnęła tragedia, do której doszło na podmokłych obszarach przy Jeziorze Arklickim. Zmarły Mikołaj, siódmoklasista z niewielkiej wsi Kotki, po śmierci matki był wychowywany wyłącznie przez ojca. W trakcie kazania pogrzebowego duchowny nawiązał właśnie do więzi z rodzicami oraz do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Kapłan, zwracając się do obecnej w kościele młodzieży, postawił sprawę niezwykle jasno. Próbował im uświadomić, jak ogromnym ciosem dla każdego rodzica jest utrata własnego dziecka.

- Każdy z nas musi dzisiaj zapytać sam siebie, czy naprawdę chce, aby moja mama, mój tata płakali tak, jak płacze ojciec Mikołaja

- mówił z ambony wyraźnie poruszony duchowny.

Ksiądz uświadomił młodzieży, że życie ma swoje ostateczne granice, a niektórych błędów nie sposób już cofnąć. Podkreślił, że w prawdziwym świecie nie istnieje przycisk "reset".

- Macie tylko jedno życie. Jedno. Nie będzie drugiej szansy. Nie będzie cofnięcia czasu

- przestrzegał przed nieodpowiedzialnością, przypominając o kruchości życia. – Telefon można kupić nowy. Klucze można dorobić. Portfel można odzyskać. Życia nie – zaznaczył.

Złość, ból i zakaz nienawiści po śmierci 13-latka na bagnach

Tragiczna śmierć 13-latka wywołała nie tylko ogromne poruszenie, ale również wielki gniew. Rówieśnicy Mikołaja i lokalni mieszkańcy nie mogą pogodzić się z rozegranym dramatem. Duchowny, wyczuwając te nastroje, w swojej homilii odniósł się do narastającej w ludziach żądzy zemsty, przestrzegając jednak przed podążaniem drogą agresji.

- W sercach młodych ludzi jest złość, poczucie niesprawiedliwości i pytanie: dlaczego? - zauważył kapłan. Stanowczo podkreślił, że ta tragedia nie powinna rodzić nienawiści. - Zemsta nie leczy. Nienawiść nie daje pokoju. Nienawiść nie przywróci Mikołaja - tłumaczył. Na zakończenie nabożeństwa padły słowa, brzmiące jak dramatyczny apel i prośba, aby ta śmierć była ostrzeżeniem na przyszłość:

- Dość łez matek i ojców. Dość takich pogrzebów. Dość młodych trumien - skwitował ksiądz.

Tragedia pod Barcianami. Jak doszło do śmierci Mikołaja?

Te wstrząsające wydarzenia rozegrały się w sobotę 16 maja w okolicach Jeziora Arklickiego. Sytuacja nabrała tempa po słownej sprzeczce Mikołaja z dorosłym mężczyzną, który miał następnie wezwać swoich bliskich. Wkrótce grupa dorosłych ruszyła w pościg za dwójką nastolatków. Chłopcy zaczęli uciekać - jednemu udało się ukryć w zaroślach, podczas gdy Mikołaj pobiegł dalej, wprost na bagniste tereny.

Jak ustaliła prokuratura, ścigający doskonale zdawali sobie sprawę, w którym kierunku uciekł 13-latek, lecz mimo to pozostawili go bez żadnej pomocy. Kiedy koledzy ostatecznie odnaleźli nastolatka, chłopiec dawał jeszcze znaki życia, będąc częściowo zanurzonym w bagnie. Natychmiast podjęto akcję ratunkową z udziałem strażaków i ratowników medycznych, jednak mimo przedłużającej się reanimacji, nie udało się go uratować.

Zarzuty dla czterech mężczyzn po dramacie koło Jeziora Arklickiego

W związku z tą makabryczną tragedią policja zatrzymała cztery osoby - trzech braci i ich szwagra. Zgodnie z decyzją sądu, zostali oni tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Prokuratura postawiła im poważne zarzuty. Jeden z nich jest podejrzany o bezpośrednie pobicie 13-latka, polegające na uderzaniu pięściami i kopaniu. Trzech pozostałych ma odpowiedzieć za udział w nagonce, w wyniku której dziecku odcięto drogę ucieczki.

Wszyscy podejrzani usłyszeli także zarzuty nieudzielenia pomocy osobie nieletniej w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, a także usiłowania napaści na drugiego z uciekających chłopców. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia w prokuraturze, jednak - jak informują śledczy - każdy z nich przedstawił wersję opisującą tylko wycinek zdarzenia, próbując zminimalizować swoją winę w tym tragicznym zajściu.