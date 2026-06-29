Piłkarskie spotkanie w Biskupcu. Za nami 8. Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego

Ósmy Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego w Biskupcu

Andrzej Biedrzycki zmarł 9 lat temu, ale przyjaciele z boiska i całe środowisko piłkarskie z Warmii i Mazur wciąż o nim pamiętają. Tym razem do rywalizacji na murawie stadionu miejskiego imienia Andrzeja Biedrzyckiego stanęło 10 zespołów. Po zaciętej rywalizacji puchar zdobyła Liga Dżentelmenów. Drugie miejsce zajęli Wychowankowie Biedrzy, a trzecie Zahor Team.

- Ósma edycja Memoriału po raz trzeci odbyła się w Biskupcu na stadionie miejscowej Tęczy – mówi Igor Biedrzycki, starszy z synów „Biedrzy”. To właśnie w tym miejscu tata rozpoczynał karierę sportową. W tym roku połączyliśmy Memoriał z obchodami 80-lecia Tęczy Biskupiec. Ogromnie cieszy nas, że pamięć o tacie wciąż żyje, dzięki czemu możemy pielęgnować tradycję tego turnieju. W Biskupcu czujemy się jak u siebie w domu. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej edycji memoriału. Super było Was zobaczyć!

Pierwszy Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego odbył się w Olsztynie w 2017 roku. Kolejne edycje miały miejsce na bocznym boisku stadionu przy Piłsudskiego. Od trzech lat Memoriał odbywa się w Biskupcu na obiektach Tęczy.