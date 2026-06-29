Bezpieczne wakacje wystartowały w Aquasferze!

Wakacje jeszcze dobrze nie wystartowały, a na Warmii i Mazurach w upalny weekend utonęły już cztery osoby. Aby takich tragedii było jak najmniej, a najlepiej wcale, organizatorzy festynu postawili przede wszystkim na kwestię bezpieczeństwa.

W sobotę w Aquasferze w ruch poszły koła i rzutki ratunkowe. Wszyscy chętni mogli potrenować udzielanie pierwszej pomocy, bo pokaz ratowników wodnych miał charakter interaktywny. O bezpiecznej jeździe na dwóch kółkach, o tym co zmieniło się dla najmłodszych użytkowników hulajnóg mówili natomiast dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Przed wejściem do Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego zaparkował pojazd do zadań specjalnych. Chętni mogli zajrzeć do auta Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i przekonać się, jak wygląda maszyna wykorzystywana na co dzień między innymi do poszukiwań osób w terenach trudno dostępnych.„Bezpieczne wakacje" miały uczyć, a jednocześnie bawić. Stąd w strefie basenowej czekały kajaki, SUP-y, hokej podwodny czy wodny tor przeszkód. Rodzice najmniejszych pociech mieli okazję wziąć udział w pokazowej lekcji pływania pod okiem instruktorów. Dla dzieci nieco starszych oraz dorosłych sobota była okazją do skorzystania z zaproszenia pod wodę, od płetwonurków. W holu głównym partnerzy akcji przygotowali również wiele atrakcji. Były więc zabawy z piłką, sensoryczne, nauka wiązania węzła żeglarskiego oraz malowanie buziek. Nieco starsi mogli wziąć udział w treningu rozciągającym przed aktywnością w wodzie, zajęciach pilates czy wyciskaniu sztangi. Mocnym punktem sobotniego wydarzenia był taniec w chuście oraz pokaz w wykonaniu Olsztyńskiej Szkoły Cheerleaders Soltare.

Organizatorzy festynu już planują kolejne wydarzenia z myślą o całych rodzinach.