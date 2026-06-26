Bezpieczny Piątek wraca na przejazdy kolejowe. Wakacyjna akcja PKP ma chronić życie kierowców i pieszych

Wakacyjne patrole na przejazdach kolejowych

Od 26 czerwca na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce pojawią się Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz Policji. Będą prowadzić działania edukacyjne skierowane do kierowców, rowerzystów i pieszych. Uczestnicy akcji otrzymają materiały informacyjne oraz praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania przed wjazdem na tory. Osoby łamiące przepisy mogą zostać pouczone lub ukarane mandatem.

Statystyki pokazują skalę problemu

Dane z 2025 roku pokazują, że na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 183 wypadków i kolizji. W ich wyniku śmierć poniosło 57 osób, a 19 zostało ciężko rannych.Jednocześnie w ramach projektu „Bezpieczny Piątek” przeprowadzono 847 działań edukacyjnych, które objęły bezpośrednio ponad 44,7 tys. osób.

Jak bezpiecznie przejechać przez tory?

Przed każdym przejazdem kolejowym należy zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność. Kierowcy powinni upewnić się, że mogą bezpiecznie opuścić przejazd, zanim na niego wjadą. Nie wolno ignorować znaku STOP, czerwonego światła ani omijać zamykających się lub zamkniętych rogatek. Kontynuowanie jazdy jest dozwolone dopiero po całkowitym podniesieniu zapór i wyłączeniu sygnalizacji.

Żółta Naklejka PLK może uratować życie

Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym znajduje się tzw. Żółta Naklejka PLK. Umieszczono na niej indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu, numer alarmowy 112 oraz kontakt do służb technicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. W sytuacji zagrożenia przekazanie numeru z naklejki operatorowi numeru alarmowego pozwala szybko zidentyfikować miejsce zdarzenia i podjąć odpowiednie działania.

Minuta ostrożności może uratować życie

Organizatorzy kampanii przypominają, że pośpiech na przejazdach kolejowych może mieć tragiczne konsekwencje. Tegoroczna edycja „Bezpiecznego Piątku” potrwa przez całe wakacje, promując prostą, ale niezwykle ważną zasadę: przed torami lepiej stracić minutę niż ryzykować życie swoje i innych.

POSŁUCHAJ: mówi Przemysław Zieliński , rzecznik PKP PLK SA