Oszustwo na policjanta w Braniewie. Seniorka straciła 136 tysięcy złotych

Na początku marca seniorka z Braniewa odebrała telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Oszust zmanipulował kobietę, przekonując ją, że bierze udział w tajnej akcji policyjnej wymierzonej w groźną szajkę złodziei. Niestety, działając pod ogromną presją i w dobrej wierze, seniorka postępowała zgodnie z instrukcjami fałszywych funkcjonariuszy. W rezultacie przekazała im oszczędności swojego życia, czyli gotówkę w kwocie 136 tysięcy złotych, wierząc, że pomaga w ujęciu przestępców.

Szybkie zatrzymanie oszustów w Elblągu. Policja odzyskała całą gotówkę

Radość przestępców z łatwego łupu nie trwała jednak długo, ponieważ tuż po odebraniu pieniędzy wpadli w ręce prawdziwych policjantów. Sprawne działania operacyjne funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu elbląskiej komendy pozwoliły na błyskawiczne namierzenie i zatrzymanie podejrzanych. W samochodzie, którym poruszali się 19-latek i jego 22-letni wspólnik, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli całą skradzioną kwotę. Pieniądze wkrótce wrócą do oszukanej kobiety z Braniewa.

Aresztowany 22-latek to seryjny oszust. Wyłudzał też metodą na wnuczka

W toku prowadzonych czynności śledczy szybko ustalili, że zatrzymanie w związku z oszustwem w Braniewie nie było jedynym problemem 22-latka. Okazało się, że jest on podejrzany o dokonanie dwóch podobnych przestępstw na terenie Elbląga, do których doszło w lutym 2026 roku. W tamtych przypadkach mężczyzna miał posługiwać się popularną metodą "na wnuczka". Dzwonił do seniorów, informując o rzekomym wypadku spowodowanym przez ich krewnego i w ten sposób wyłudzał pieniądze na załatwienie sprawy.

Tymczasowy areszt dla oszusta i apel policji. Grozi mu 8 lat więzienia

Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszych środków zapobiegawczych wobec zatrzymanych. W rezultacie 22-letni recydywista został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, podczas gdy jego 19-letni kompan został objęty dozorem policyjnym. Za oszustwo grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Policja nieustannie apeluje o ostrożność i przypomina, aby nigdy nie podejmować pochopnych decyzji finansowych pod wpływem rozmowy telefonicznej i zawsze weryfikować usłyszane historie, kontaktując się z rodziną.

Źródło: Policja.pl

