Olsztyn. W mieście na pięć dni staną tramwaje

Prac konserwacyjne, które zaplanowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) obejmą naprawę nawierzchni na przejeździe drogowo-torowym zlokalizowanym na placu Konstytucji 3 Maja oraz wymianę rozjazdu tramwajowego w pobliżu przystanku Dworzec Główny. W tym samym czasie wykonawca linii tramwajowej ma w planach naprawy gwarancyjne na trambuspasie przy Alei Piłsudskiego. Drogowcy zapewniają , że te równoległe prace nie powinny generować większych utrudnień w ruchu.
Remont w rejonie - Dworzec Główny
Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu nastąpi w sobotę 4 lipca. Zmieni się również funkcjonowanie kilku przystanków. Przystanek Dworzec Główny przestanie pełnić rolę przystanku końcowego dla linii 108, 112, 115, 124 i N02. Będzie natomiast obsługiwał przejazdy linii 101, 107, 126, 131 i 132. Z kolei przystanek Dworzec Główny na ulicy Dworcowej przejmie funkcję przystanku końcowego dla linii 108, 112, 115, 124 i N02. Dla autobusów wielu linii końcem trasy będzie w tym czasie przystanek Kętrzyńskiego.
Za tramwaje autobusy
Na czas wyłączenia kursowania tramwajów, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu uruchomi zastępcze linie autobusowe Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5. Mają one kursować na trasach maksymalnie zbliżonych do dotychczasowych połączeń tramwajowych. Remont przy Dworcu Głównym oznacza również zmiany w kursowaniu wielu linii autobusowych jeżdżących się w kierunku ulicy Dworcowej. Autobusy linii 101, 103, 106, 107, 114, 121, 126, 128, 131, 132, 304 oraz nocna N01 pojadą ulicami Kościuszki i Kętrzyńskiego. W przeciwnym kierunku większość linii zachowa swój dotychczasowy przebieg.
Warto zaplanować podróż
Urzędnicy podkreślają, że remont nie jest dziełem przypadku czy awarii. Lipcowy termin rozpoczęcia prac został wybrany celowo. Wakacje, to czas, w którym ruch pasażerski i samochodowy w mieście jest znacznie mniejszy.
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