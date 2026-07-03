Olsztyn. W mieście na pięć dni staną tramwaje

Prac konserwacyjne, które zaplanowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) obejmą naprawę nawierzchni na przejeździe drogowo-torowym zlokalizowanym na placu Konstytucji 3 Maja oraz wymianę rozjazdu tramwajowego w pobliżu przystanku Dworzec Główny. W tym samym czasie wykonawca linii tramwajowej ma w planach naprawy gwarancyjne na trambuspasie przy Alei Piłsudskiego. Drogowcy zapewniają , że te równoległe prace nie powinny generować większych utrudnień w ruchu.

Remont w rejonie - Dworzec Główny

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu nastąpi w sobotę 4 lipca. Zmieni się również funkcjonowanie kilku przystanków. Przystanek Dworzec Główny przestanie pełnić rolę przystanku końcowego dla linii 108, 112, 115, 124 i N02. Będzie natomiast obsługiwał przejazdy linii 101, 107, 126, 131 i 132. Z kolei przystanek Dworzec Główny na ulicy Dworcowej przejmie funkcję przystanku końcowego dla linii 108, 112, 115, 124 i N02. Dla autobusów wielu linii końcem trasy będzie w tym czasie przystanek Kętrzyńskiego.

Za tramwaje autobusy

Na czas wyłączenia kursowania tramwajów, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu uruchomi zastępcze linie autobusowe Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5. Mają one kursować na trasach maksymalnie zbliżonych do dotychczasowych połączeń tramwajowych. Remont przy Dworcu Głównym oznacza również zmiany w kursowaniu wielu linii autobusowych jeżdżących się w kierunku ulicy Dworcowej. Autobusy linii 101, 103, 106, 107, 114, 121, 126, 128, 131, 132, 304 oraz nocna N01 pojadą ulicami Kościuszki i Kętrzyńskiego. W przeciwnym kierunku większość linii zachowa swój dotychczasowy przebieg.

Autor: Zdzit Olsztyn/ Materiały prasowe Remont w rejonie - Dworzec Główny

Warto zaplanować podróż

Urzędnicy podkreślają, że remont nie jest dziełem przypadku czy awarii. Lipcowy termin rozpoczęcia prac został wybrany celowo. Wakacje, to czas, w którym ruch pasażerski i samochodowy w mieście jest znacznie mniejszy.