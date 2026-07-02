Inspirował ich Breivik, chcieli uderzyć w polskie kościoły i szkoły. Śledczy rozbili groźną grupę

Planowali zamachy w polskich kościołach i szkołach

Jak podaje PAP, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski poinformował, że akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Olsztynie i obejmuje czterech mężczyzn w wieku 19-20 lat. Wszyscy są obywatelami Polski, mieszkańcami Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, a część z nich uczyła się w tej samej szkole. Zatrzymania miały miejsce sukcesywnie – dwóch pierwszych w kwietniu ubiegłego roku, kolejnego w czerwcu, a czwartego we wrześniu.

Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się dzięki działaniom ABW, która monitorowała fora internetowe. U podejrzanych zabezpieczono urządzenia telekomunikacyjne, z których odzyskano treści wskazujące na przygotowywanie czynów o charakterze terrorystycznym. Mężczyźni pozyskiwali informacje dotyczące budowy improwizowanych ładunków wybuchowych i koktajli Mołotowa z powszechnie dostępnych składników. Jak przekazał prokurator Brodowski, ich zainteresowanie skupiało się na miejscach kultu religijnego, szkołach oraz miejscach, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna i kulturowa.

Szczegółowe zarzuty wobec oskarżonych

Z sądowego komunikatu, przekazanego przez rzecznika Sądu Okręgowego w Olsztynie Adama Barczaka, wynika, że oskarżeni mają odpowiadać za przygotowywanie się do przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie ideologii nazistowskiej oraz przestępstwa związane z posiadaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

Pierwszemu z oskarżonych zarzucono publiczne propagowanie ideologii nazistowskiej, faszystowskiej i rasistowskiej w Internecie między listopadem 2023 a listopadem 2024 roku. Miał również nawoływać do popełnienia przestępstw terrorystycznych i nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym. Dodatkowo, uczestniczył w szkoleniach strzeleckich i militarno-taktycznych oraz pozyskiwał materiały dotyczące obsługi broni i taktyki działań terrorystycznych, które mogły ułatwić popełnienie przestępstw.

Drugi oskarżony również brał udział w podobnych szkoleniach i pozyskiwał materiały do przygotowania zamachów terrorystycznych. Miał nielegalnie przechowywać materiały pirotechniczne oraz podejmować działania, mające stworzyć warunki do dokonania ataku z użyciem materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Obejmowało to gromadzenie środków pirotechnicznych, zbieranie informacji o potencjalnych miejscach zamachu i przygotowywanie planów.

Trzeciemu z mężczyzn przedstawiono zbliżone zarzuty, dotyczące udziału w szkoleniach, pozyskiwania materiałów oraz wspólnego planowania zamachów. Czwarty natomiast został oskarżony o nielegalne wytwarzanie i posiadanie substancji wybuchowych, a także przechowywanie materiałów pirotechnicznych bez wymaganego zezwolenia.

Wszyscy oskarżeni pozostają na wolności i będą odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Dwóch z podejrzanych było początkowo aresztowanych, ale sąd nie przedłużył im aresztu, a wobec pozostałych odmówiono tymczasowego aresztowania.

Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że podejrzani czerpali inspirację z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik.

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