Ojciec i córka utonęli w jeziorze. Śledczy badają, czy doszło do zabójstwa

63-latek i jego 39-letnia córka wypożyczyli łódkę w ośrodku PTTK i wypłynęli na jezioro Lampackie w Sorkwitach.

mężczyzna zadzwonił do służb z informacją, że rozważa samobójstwo; gdy ratownicy dotarli na miejsce, łódka była już pusta.

prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 39-latki; śledczy badają, czy kobieta została unieruchomiona linką i wrzucona do wody.

Autor: OSP Sorkwity/ Facebook

Alarm z jeziora. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, łódka była pusta

W niedzielę (28 czerwca) na jeziorze Lampackim w Sorkwitach. Jak ustalili śledczy, 63-letni mężczyzna i jego 39-letnia córka - mieszkańcy powiatu mrągowskiego - przyjechali do ośrodka PTTK i wypożyczyli łódkę. Gdy byli już na wodzie, mężczyzna skontaktował się ze służbami ratunkowymi i miał powiedzieć, że rozważa samobójstwo.

Na miejsce ruszyły służby, ale kiedy dotarły w rejon zgłoszenia, łódka była już pusta. W pobliżu z jeziora wydobyto dwie osoby – mężczyznę i kobietę. Oboje byli unieruchomieni linką żeglarską.

Ojca nie udało się uratować. Córka zmarła po kilku godzinach w szpitalu

63-latek zmarł na miejscu. 39-latkę udało się jeszcze wydobyć żywą z wody, ratownicy przywrócili jej czynności życiowe, a następnie kobieta została przewieziona do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, po kilku godzinach zmarła. We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok. Wstępne wyniki wskazują, że zarówno 63-latek, jak i jego córka utonęli.

Prokuratura: śledztwo pod kątem zabójstwa 39-latki

Śledczy badają jednak znacznie poważniejszy scenariusz. Jak przekazał Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, postępowanie zostało wszczęte pod kątem zabójstwa kobiety.

- Po wstępnym zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym prokurator postanowił wszcząć śledztwo. Śledztwo prowadzone w sprawie zabójstwa pokrzywdzonej poprzez unieruchomienie jej linką żeglarską i wrzucenie do wody, w wyniku czego nastąpiło utonięcie - poinformował prokurator Daniel Brodowski. Jak dodał, pokrzywdzonymi są osoby sobie najbliższe, mieszkające w pobliżu, na terenie powiatu mrągowskiego.

- Sekcja zwłok, która została przeprowadzona w dniu wczorajszym, wstępne wyniki wskazują, iż bezpośrednią przyczyną śmierci obojga pokrzywdzonych było utonięcie. Czynności procesowe w tej sprawie są kontynuowane - zaznaczył prokurator. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mrągowie.