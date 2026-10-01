Olsztyn kupi dworzec autobusowy za 13,5 mln zł. Radni dali zielone światło

Radni zgodzili się na zakup dworca autobusowego w Olsztynie

To ważny krok w kierunku przejęcia przez Olsztyn terenu obecnego dworca autobusowego. Rada Miasta wyraziła zgodę na nabycie od spółki Retail Provider praw do nieruchomości przy placu Konstytucji 3 Maja i ulicy Lubelskiej. Transakcja obejmuje przede wszystkim budynek dworca oraz plac manewrowy z wiatami i peronami. Wynegocjowana cena wynosi 13,5 mln zł brutto. To mniej niż wartość określona przez rzeczoznawcę. Wycena nieruchomości opiewała na ponad 16,6 mln zł, więc miasto zapłaci o ponad 3,1 mln zł mniej.

Miasto negocjowało zakup od 2022 roku

Rozmowy dotyczące przejęcia nieruchomości przez Olsztyn trwają od 2022 roku. Początkowo rozważano między innymi możliwość wymiany gruntów. Ostatecznie miasto zdecydowało się na zakup, uznając to rozwiązanie za prostsze pod względem prawnym i proceduralnym. Zgoda radnych otwiera drogę do sfinalizowania transakcji.

Dworzec ma pozostać ważnym punktem komunikacyjnym

Zakup nieruchomości ma przede wszystkim zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie obsługi pasażerów autobusów. Dzięki temu dworzec nadal będzie mógł działać w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego oraz miejskiej komunikacji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu centrum komunikacyjno-usługowe, które ma integrować transport kolejowy, autobusowy i tramwajowy. Przejęcie terenu przez miasto ma również umożliwić jego spójne zagospodarowanie i lepsze powiązanie z sąsiednim Dworcem Głównym.

Na terenie dworca ma powstać także parking

Miasto planuje również możliwie szybko uruchomić parking dla podróżnych. Za jego przygotowanie ma odpowiadać spółka Olsztyńskie Mienie Miejskie. Miejsca postojowe mają powstać na części obecnego placu manewrowego. Kierowcy będą mogli zostawić tam samochód i kontynuować podróż komunikacją zbiorową. Zakup nieruchomości ma więc nie tylko zabezpieczyć funkcjonowanie dworca autobusowego w Olsztynie, ale także stworzyć możliwość dalszego porządkowania i rozwijania tego ważnego dla komunikacji miejskiej i regionalnej obszaru.