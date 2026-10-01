Tajemnicza śmierć 23-latki w Biskupcu. Pogrzeb wstrzymany, ciało zostaje w prosektorium

Zaginięcie 23-letniej Natalii Z. Rodzina z Biskupca czeka na wieści

Jeszcze kilka dni wcześniej bliscy i znajomi szukali Natalii Z. 23-latka zaginęła około 20 września. 26 września mieszkaniec okolicy wyszedł po drewno. Za pryzmą zauważył ciało kobiety leżącej twarzą do ziemi.

Na miejsce wezwano służby. Zwłoki znajdowały się jednak w zaawansowanym stanie zmian pośmiertnych. Z tego powodu nie udało się rozpoznać kobiety na podstawie wyglądu.

Czy to Natalia? Odpowiedź da DNA

Śledczy biorą pod uwagę, że zmarłą może być poszukiwana 23-latka. Na razie nie mogą jednak tego oficjalnie potwierdzić. Pobrano materiał biologiczny, który zostanie porównany w badaniach genetycznych. Według informacji, do których dotarliśmy, na wyniki trzeba będzie poczekać nawet dwa–trzy tygodnie.

Do tego czasu rodzina nie może odebrać ciała i zorganizować pogrzebu. - Zwłoki pozostają w naszej dyspozycji - przekazał Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Śledczy ponownie przeszukali teren

Prokuratorzy i policjanci nie zamknęli sprawy wraz ze znalezieniem ciała. We wtorek, 30 września, ponownie pojawili się w miejscu, gdzie dokonano makabrycznego odkrycia.

Przez kilka godzin dokładnie sprawdzali teren wokół pryzmy drewna. Szukali przedmiotów i śladów, które mogłyby pomóc ustalić, co wydarzyło się przed śmiercią kobiety.

Wciąż nie wiadomo, jak zginęła

Na 1 października śledztwo nadal nie przyniosło odpowiedzi na najważniejsze pytania. Nie ustalono jednoznacznie przyczyny śmierci. Nikt nie został zatrzymany.

W Biskupcu mieszkańcy nie kryją emocji. Natalia była młodą matką dwójki dzieci.

- Nie wierzymy, że mogła sama odebrać sobie życie. Coś tu się nie zgadza - mówią mieszkańcy.

Prokuratura apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje dotyczące Natalii lub okoliczności śmierci kobiety, o kontakt ze śledczymi. Każdy szczegół może okazać się ważny.

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