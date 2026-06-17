Olsztyn Gaming Series 2026 – największe święto gamingu na Warmii i Mazurach wraca. Sprawdź program i godziny wydarzenia

Olsztyn Gaming Series 2026 – druga edycja z jeszcze większym rozmachem

Po sukcesie pierwszej odsłony wydarzenia organizatorzy przygotowali jeszcze bogatszy program i większą przestrzeń dla odwiedzających. Olsztyn Gaming Series 2026 ma być największym wydarzeniem gamingowym w regionie, przyciągającym fanów gier komputerowych, esportu, nowych technologii oraz szeroko rozumianej popkultury. Impreza skierowana jest zarówno do doświadczonych graczy, jak i rodzin z dziećmi, grup znajomych oraz wszystkich osób, które chcą aktywnie spędzić weekend w wyjątkowej atmosferze.

Turnieje esportowe, spotkania z influencerami i strefa Free to Play

Program Olsztyn Gaming Series 2026 obfituje w atrakcje dla uczestników w każdym wieku. Na głównej scenie odbędą się finały turniejów esportowych, a odwiedzający będą mogli spotkać znanych twórców internetowych i streamerów podczas sesji Meet & Greet. Nie zabraknie również paneli dyskusyjnych, sesji pytań i odpowiedzi, quizów oraz konkursów z nagrodami. Dużym zainteresowaniem z pewnością będzie cieszyć się rozbudowana strefa Free to Play z licznymi stanowiskami gamingowymi, gdzie każdy będzie mógł samodzielnie przetestować gry.

Retro gaming, nowinki technologiczne i strefa gastronomiczna

Miłośnicy klasycznych produkcji znajdą coś dla siebie w specjalnej strefie retro, prezentującej historyczny sprzęt i kultowe tytuły z minionych dekad. Partnerzy oraz wystawcy zaprezentują najnowsze rozwiązania technologiczne i przygotują liczne niespodzianki oraz gadżety dla uczestników. Na miejscu dostępna będzie także strefa gastronomiczna z food truckami, dzięki czemu odwiedzający będą mogli spędzić na wydarzeniu cały dzień.

Godziny otwarcia Olsztyn Gaming Series 2026

Wydarzenie odbędzie się w dniach:

Sobota, 27 czerwca 2026 r. – od godziny 10:00 do 19:00

Niedziela, 28 czerwca 2026 r. – od godziny 10:00 do 19:00

Organizatorzy przypominają również, że dzieci do 6. roku życia mogą wejść na wydarzenie bezpłatnie.Olsztyn Gaming Series 2026 to nie tylko festiwal gier i esportu, ale także okazja do integracji lokalnej społeczności oraz promocji miasta jako ważnego ośrodka wydarzeń związanych z nowoczesną rozrywką i technologią. Wszystko wskazuje na to, że druga edycja przyciągnie jeszcze więcej uczestników z regionu i całej Polski, potwierdzając rosnącą popularność imprezy.

Olsztyn Gaming Series 2026 ma eskowe wsparcie!

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