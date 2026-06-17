Narkotyki ukryte w skarpecie. 43-latek zatrzymany na lotnisku Olsztyn-Mazury

Narkotyki ukrył w skarpecie

Do zdarzenia doszło podczas odprawy granicznej na lotnisku Olsztyn-Mazury. Do kontroli przed odlotem do Wielkiej Brytanii zgłosił się 43-letni mieszkaniec powiatu ełckiego. W trakcie czynności funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Olsztynie ujawnili, że mężczyzna ukrywał w skarpecie trzy woreczki z klofedronem, substancją zaliczaną do środków psychotropowych.

Zamiast do Londynu – do prokuratury

Po ujawnieniu narkotyków podróżny został zatrzymany. Jego podróż zakończyła się jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. 43-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, gdzie usłyszał zarzut usiłowania wywozu przez granicę środków odurzających. Jak poinformowano, mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Grozi mu kara do roku pozbawienia wolności

Za próbę nielegalnego wywozu substancji psychotropowych przez granicę podejrzanemu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku. Sprawa będzie miała swój dalszy bieg przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

POSŁUCHAJ: mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej