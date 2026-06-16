Nastolatek huknął hulajnogą w busa! Miał pełno szczęścia

17-latek na hulajnodze uderzył w busa. Groźne zdarzenie w Olsztynie

Nie ma dnia bez informacji policjantów o jakimś wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej! W sporej części z nich biorą udział dzieci i nastolatkowie. Tym razem groźnie wyglądające zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 15 czerwca na skrzyżowaniu ulic Wilczyńskiego i Jarockiej w Olsztynie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca busa marki Iveco skręcał w prawo w ulicę Jarocką. W tym samym czasie na oznakowane przejście dla pieszych wjechał 17-letni użytkownik hulajnogi elektrycznej. Nastolatek uderzył w bok pojazdu, który kończył przejazd przez przejście.

Siła uderzenia była na tyle duża, że chłopak przewrócił się na jezdnię. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Nagranie pokazuje, jak hulajnoga wjeżdża na przejście i po chwili dochodzi do zderzenia z busem. Mimo groźnego przebiegu zdarzenia 17-latek nie odniósł poważnych obrażeń. Policja poinformowała, że doznał jedynie stłuczeń. Duże znaczenie mógł mieć fakt, że podczas jazdy miał na głowie kask ochronny. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli materiał dowodowy i ustalili świadków. Sprawa będzie teraz rozpatrywana w postępowaniu dotyczącym wykroczenia.

Pd 3 czerwca 2026 roku każda osoba poniżej 16. roku życia ma obowiązek jazdy na hulajnodze elektrycznej w kasku

Po zdarzeniu policjanci przypomnieli zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zwracają uwagę, że użytkownicy tych pojazdów muszą przestrzegać takich samych zasad bezpieczeństwa jak inni uczestnicy ruchu drogowego. Zgodnie z przepisami osoby pełnoletnie mogą poruszać się hulajnogami bez dodatkowych uprawnień. Młodzież w wieku od 13 do 18 lat musi posiadać kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy. Policja przypomina również, że od 3 czerwca 2026 roku każda osoba poniżej 16. roku życia ma obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania między innymi z hulajnogi elektrycznej.

Sonda Czy hulajnoga elektryczna to odpowiedni prezent na Pierwszą Komunię? Zdecydowanie tak Absolutnie nie Trudno powiedzieć