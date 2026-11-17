Od Kopernika do Napoleona. Historia w służbie turystyki

Warmia i Mazury mają kolejnego nietypowego ambasadora. Po Mikołaju Koperniku, w najnowszym spocie promocyjnym regionu pojawił się Napoleon Bonaparte. Dzięki sztucznej inteligencji francuski cesarz powraca do życia i przemierza malownicze zakątki województwa, zachęcając do odkrywania jego turystycznych atrakcji. Za kampanią stoi Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Jej twórcy postawili na humor, historię i nowoczesne technologie. Nie chodzi jednak wyłącznie o pokazanie pięknych krajobrazów. Ważne jest również hasło promocyjne: „Warmia i Mazury. Jest tu coś genialnego”.

Jak wyjaśnia Piotr Burczyk, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, przekaz kampanii nawiązuje zarówno do wybitnych postaci związanych z regionem, jak i jego wyjątkowego charakteru. – Ta kampania z Napoleonem oczywiście pokazuje nasz region, walory naturalne Warmii i Mazur, ale proszę zwrócić uwagę na hasło, jakie pada w czasie tego krótkiego klipu. Hasło „Warmia i Mazury. Jest tu coś genialnego”. Jest coś genialnego w tym regionie, bo i rodzą się tu geniusze, i jest to genialne miejsce do życia, do pracy – mówi Piotr Burczyk.

Napoleon na Warmii i Mazurach. Cesarz ma tu swoją historię

Wybór Napoleona nie jest przypadkowy. Francuski cesarz rzeczywiście pojawił się na tych ziemiach w 1807 roku, podczas kampanii przeciwko Prusom. Z jego pobytem w regionie wiąże się również historia słynnego romansu z Marią Walewską. Te historyczne związki stały się dodatkowym argumentem za wykorzystaniem właśnie tej postaci w kampanii. Jak podkreślają jej autorzy, Napoleon jest rozpoznawalny na całym świecie, a jego życiorys daje spore pole do humorystycznej interpretacji. – Chcieliśmy skorzystać z tej powszechnie znanej postaci historycznej do humorystycznego zapromowania naszego regionu – tłumaczy Piotr Burczyk.

Sztuczna inteligencja narzędziem promocji regionu

To kolejny przykład wykorzystania sztucznej inteligencji przez samorząd województwa do promocji Warmii i Mazur. AI pozwala ożywiać postacie historyczne i tworzyć z ich udziałem krótkie materiały promocyjne. Przedstawiciele urzędu zaznaczają jednak, że technologia jest przede wszystkim narzędziem pracy, a nie celem samym w sobie. – AI to tylko narzędzie. Nie jesteśmy ślepo wpatrzeni w sztuczną inteligencję. Korzystamy z niej po to, by ożywić postaci historyczne, po to, by sprawnie animować nimi. Jest to dla nas po prostu narzędzie pracy – podkreśla dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji. Tym razem Napoleon nie zdobywa kolejnych terytoriów, ale próbuje podbić serca turystów. I zamiast wojennych zwycięstw ma na koncie turystyczny podbój Warmii i Mazur.

POSŁUCHAJ: mówi Piotr Burczyk, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji WMUM