Morsowanie w Olsztynie 2026/2027. Morsy wracają na Ukiel. Znamy datę pierwszej kąpieli

Sezon morsowania 2026/2027 w Olsztynie. Kiedy pierwsza kąpiel?

Miłośnicy zimowych kąpieli wracają nad jezioro Ukiel. Oficjalne rozpoczęcie sezonu morsów zaplanowano na niedzielę, 11 października 2026 roku. Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:00–13:00 w sektorze 2 na plaży CRS Ukiel. Najważniejszy moment wydarzenia zaplanowano na godzinę 12:00. To właśnie wtedy uczestnicy wspólnie wejdą do wody.

Rozgrzewka przed wejściem do wody

Zanim morsy zanurzą się w jeziorze, czeka ich wspólna rozgrzewka. Poprowadzi ją instruktorka Milena z Fitness Club Sylwetka. W programie znalazły się również: oficjalne powitanie uczestników i gości, pamiątkowe zdjęcie, wspólna rozgrzewka, kąpiel w jeziorze Ukiel, stoisko Mazurskich Miodów.

Bezpieczeństwo podczas morsowania na Ukielu

Organizatorzy zadbali także o zabezpieczenie wydarzenia. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy medyczni Falck Medycyna Olsztyn. Organizatorzy przypominają, że morsowanie wymaga odpowiedniego przygotowania. Szczególnie osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z zimnymi kąpielami, powinny zachować ostrożność i nie przeceniać swoich możliwości.

Olsztyńskie morsy rozpoczynają zimowy sezon

Październikowa kąpiel będzie oficjalnym początkiem kolejnego sezonu morsowania nad Ukielem. Dla stałych uczestników to powrót do zimowej tradycji, a dla nowych osób – okazja, by zobaczyć, jak wygląda wspólne morsowanie w Olsztynie.

Początek wydarzenia: godz. 11:00.

Wejście do wody: godz. 12:00.

Miejsce: sektor 2 na plaży CRS Ukiel w Olsztynie.

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