Miliony w grze, a roboty trwają. Sprawdzamy kluczowe inwestycje w powiecie

W Wadągu na początek szkoła muzyczna

Temat budowy Centrum Edukacji Muzycznej w Wadągu przewija się od kilka lat. Na razie, zamiast zapowiadanego kompleksu kulturalno-edukacyjnego, w Gminie Dywity powstanie jedynie nowy budynek szkoły muzycznej.

Tak, były plany na obiekt wielofunkcyjny, który służyłby do różnych celów. Niestety na to nie ma pieniędzy, ale zaprojektujemy tą budowlę i głęboko wierzę, że kiedyś znajdzie się taka możliwość, że po zaprojektowaniu będziemy mogli otrzymać środki finansowe na realizację tego zadania. Jestem optymistą, że szkoła muzyczna, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jest rok 2029, gdzie powinniśmy próbować ją zasiedlać. Będziemy ogłaszali przetarg głęboko wierzę, że będzie on na tyle skuteczny, że znajdzie się przedsiębiorca, który wykona nam te obiekty - mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

W Kruzach nowe skrzydło

Powiat Olsztyński za prawie dwa miliony złotych rozbudowuje Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy im. Świętej Rodziny w Kruzach. Przy placówce powstaje dwukondygnacyjne skrzydło.

Dzieci rodzi się coraz mniej, ale coraz więcej z nich potrzebuje pomocy specjalistycznej. Widzimy, że jest taka potrzeba, żeby rozbudować obiekt w Kruzach, żeby młodzieży zapewnić lepszy dostęp do opieki i nauki w ośrodku. Chcemy też rozbudować Żardeniki, nadbudować budynek w tej chwili parterowy, ale to w dalszej perspektywie, bo trzeba skądś środki znaleźć - dodaje starosta.

Smolajny nie tylko z bursą

Na początku września rozpoczęła się budowa bursy szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych im. bp. Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach. W bursie będą pokoje z łazienkami dla około 60 osób, stołówka, świetlica, sala nauki, biblioteka, aneksy kuchenne na każdej kondygnacji , także pomieszczenia dla opiekunów.

Bursa już się buduje, byłem, wykopy już poszły, podłączenie wody poszło. Ale podjęliśmy decyzję, że wybudujemy też stajnię, wybraliśmy wykonawcę. Uważamy, że kierunek rolniczy to jest kierunek też wzmacniający nasz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ponieważ tam są wydziały związane z rolnictwem i chcemy też kształcić nowocześnie. Mamy w tej chwili trzy kierunki,; hodowcy koni, weterynarza i rolnika, ale chcielibyśmy wprowadzić jeszcze coś nowoczesnego na przykład technologie dronowe - podkreśla Andrzej Abako.

Ze Starostą Olsztyńskim - Andrzejem Abako, rozmawia Anna Kuca