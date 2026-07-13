To najpiękniejsza uliczka w Olsztynie. AI wskazała

W Olsztynie jest wiele klimatycznych miejsc, w których można poczuć atmosferę minionych wieków. Oczywiście najstarszą częścią stolicy Warmii i Mazur jest Stare Miasto, gdzie wciąż można podziwiać średniowieczne mury obronne, piękne kolorowe kamieniczki czy infrastrukturę z dawnych lat. Jednym z centralnych punktów starówki jest Zamek Kapituły Warmińskiej, który góruje nad centrum miasta. Nocą dodatkowego uroku zabytkom dodaje klimatyczne podświetlenie. Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, która uliczka zasługuje na miano najpiękniejszej. AI wskazało na jedną z ulic wspomnianego Starego Miasta. Padło na ul. Staromiejską.

- To serce olsztyńskiej starówki, pełne zabytkowej architektury, klimatycznych kamienic i brukowanej nawierzchni. Spacerując nią, można poczuć atmosferę dawnych wieków, mijając liczne kawiarnie, galerie i lokalne sklepy. Ulica prowadzi wprost do Zamku Kapituły Warmińskiej, gdzie niegdyś mieszkał Mikołaj Kopernik, co dodaje jej wyjątkowego historycznego znaczenia. Staromiejska tętni życiem, ale jednocześnie pozwala na chwilę refleksji w pięknej, miejskiej scenerii – uzasadniła swój wybór sztuczna inteligencja.

Ulica Staromiejska jest jedną z głównych arterii starówki. Skrywa wiele urokliwych miejsc

Ulica Staromiejska jest jedną z głównych arterii olsztyńskiej starówki. Jest też bardzo urokliwa, więc wybór AI nie powinien nikogo dziwić. To tam latem i zimą odbywają się liczne imprezy, m.in. Dni Olsztyna, Jarmark Jakubowy, Warmiński Jarmark Świąteczny, a także finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ulica Staromiejska znajduje się na północy Starego Miasta. Do roku 1945 arteria nosiła nazwę Ober-Straße, czyli ulica Górna. Obecnie rozciąga się ona od Wysokiej Bramy po północno-wschodnią część Rynku Starego Miasta. Wzdłuż niej są liczne zabytkowe kamienice, w znacznej części są one odnowione i zrekonstruowane, a także restauracje oraz ekskluzywne sklepy. W domu przy ulicy Staromiejskiej 8 znajdował się Dom Pamiątkowy, gdzie urodził się Erich Mendelsohn. Od strony ulicy znajduje się frontowa ściana Starego Ratusza, obecnie siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

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Najważniejsze zabytki w okolicy Staromiejskiej

Chociaż sama ulica Staromiejska jest architektoniczną perełką, jej największym atutem jest bliskość kluczowych zabytków Olsztyna. Spacerując wzdłuż niej, można podziwiać frontową ścianę Starego Ratusza, w którym obecnie mieści się wypożyczalnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Warto również zwrócić uwagę na kamienicę pod numerem 8, gdzie urodził się światowej sławy architekt Erich Mendelsohn. Ulica prowadzi bezpośrednio do Wysokiej Bramy – jedynej zachowanej bramy miejskiej, stanowiącej symboliczne wejście na teren Starego Miasta.

Artykuł aktualizowany.