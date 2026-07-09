To najpiękniejsze miejsce w Olsztynie. Wyboru dokonała AI

W Olsztynie nie brakuje pięknych miejsc, które są bardzo popularne wśród olsztynian. Stare Miasto to idealna lokalizacja na rodzinny spacer, ale urokliwych miejscówek w stolicy Warmii i Mazur jest więcej. Park Centralny, Podzamcze czy park na Nagórkach to tylko niektóre przykłady zachwycające zielenią. Ale wielu turystom nasze miasto kojarzy się przede wszystkim z jeziorami, których mamy tu aż 16. Najpopularniejszym jest Ukiel, bo tam znajduje się cała infrastruktura wodna. Jeśli mielibyśmy wskazać to najpiękniejsze miejsce, mielibyśmy spory problem. Dlatego zapytaliśmy AI, które z nich zasługuje na to miano. Sztuczna inteligencja wybrała lokalizację bez wątpienia piękną, choć nieco nieoczywistą. To Jezioro Długie. Dlaczego?

- Znajduje się ono bardzo blisko centrum miasta i wyróżnia się swoją spokojną atmosferą oraz malowniczym położeniem wśród lasów i zieleni. Wokół jeziora poprowadzona jest wygodna ścieżka pieszo-rowerowa, idealna na spacery, jogging czy przejażdżki rowerowe. Woda jest czysta, a latem można tu spotkać kajakarzy i wędkarzy. To miejsce cenią zarówno mieszkańcy, jak i turyści, którzy szukają kontaktu z naturą bez konieczności oddalania się od miasta – uznała sztuczna inteligencja.

Historia rekultywacji. Jak uratowano najbrudniejszy akwen w Olsztynie?

Biorąc pod uwagę powyższy opis, trudno uwierzyć, że jezioro Długie w 1972 r. było najbardziej zanieczyszczonym zbiornikiem wodnym w Polsce, a jeszcze niedawno było najbrudniejszym zbiornikiem w Olsztynie. Przez ponad 20 lat trafiały do niego ścieki, co doprowadziło do jego całkowitej degradacji. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że akwen praktycznie umierał, a pierwsze próby jego ratowania w latach 80. zakończyły się niepowodzeniem.

Przełom nastąpił dzięki determinacji naukowców z ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej (dziś UWM). Przez dekadę wtłaczali do wód jeziora ogromne ilości powietrza, by przywrócić w nim życie tlenowe. W kolejnym etapie zastosowano specjalne środki chemiczne, które wytrąciły nadmiar fosforu. Dzięki tym złożonym i długotrwałym działaniom, Jezioro Długie odrodziło się na nowo, stając się jednym z atrakcyjniejszych dla mieszkańców miejsc Olsztyna. Choć sytuacja jest już o wiele lepsza, do dziś trwa walka m.in. z oczyszczeniem jeziora z nadmiernej biomasy roślinności zanurzonej.

Jezioro Długie. Otaczają je lasy, w pobliżu jest rezerwat

Mimo wszystko jezioro bez wątpienia jest wyjątkowym punktem na rekreacyjnej mapie miasta. Leży praktycznie w centrum Olsztyna, ale szybko i wygodnie przenosi nas w środek Lasu Miejskiego. Poszukując wytchnienia i kontaktu z przyrodą, warto się tam wybrać.

Nazwa akwenu ma oczywiście związek z jego kształtem. Wydłużony zbiornik rozciąga się na ponad 1,5 km. Zajmuje prawie 27 ha, a w najgłębszym miejscu sięga 17 m. Północno-wschodnie brzegi porastają lasy, na południowo-zachodnich znajduje się osiedle Nad Jeziorem Długim. W środkowej części oba brzegi łączy mostek, zwany Mostem Zakochanych.

Walory wypoczynkowe tej okolicy mieszkańcy miasta i turyści doceniali już od lat. Jednak dopiero zagospodarowanie brzegów jeziora w 2012 r. wprowadziło rekreację na wyższy poziom. Wtedy wokół Długiego otwarto liczącą 5,5 km trasę spacerową i rowerową. Ustawiono przy niej leżaki, ławki i pomosty siedziska, dzięki którym nie tylko wędkarze mają ułatwiony dostęp do wody.

Nad jeziorem zaroiło się od spacerowiczów, rowerzystów, całych rodzin urządzających pikniki nad wodą, a także od sportowców, którzy mogą trenować w malowniczych okolicznościach przyrody. Obok traktów znajdziemy zieloną ścieżkę zdrowia, gdzie na kilku stacjach można zadbać o swoje ciało. Tuż obok znajduje się rezerwat Mszar, który również skrywa wiele pięknych lokalizacji.

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