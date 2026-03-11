Marzec w MOK: od teatru i jazzu po ogniska z opowieściami

MOK Olsztyn – wydarzenia w marcu 2026

Koncerty, warsztaty, spektakle i spotkania

Marzec 2026 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie prezentuje się bardzo różnorodnie. W programie znalazły się koncerty, wydarzenia teatralne, wystawy, warsztaty rodzinne oraz spotkania historyczne. Część wydarzeń odbędzie się w Zajezdni Trolejbusowej, część w Kamienicy Naujacka, a także w galeriach MOK. Wśród najważniejszych punktów programu są koncert Marka Dyjaka, jazzowy wieczór z zespołem Product May Contain oraz spektakl „Ojcowie” przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

Koncerty w MOK Olsztyn: Jednym z najważniejszych wydarzeń miesiąca będzie koncert Marka Dyjaka. Artysta wystąpi 20 marca o godz. 19 w Zajezdni Trolejbusowej z programem „Mężczyźni”. Nowy repertuar rozwija charakterystyczny styl wokalisty – pełen emocji i dramatycznych interpretacji – ale wprowadza też bardziej refleksyjne i jaśniejsze brzmienia. Na zakończenie miesiąca, 28 marca o godz. 19, w cyklu Pora na Jazz wystąpi zespół Product May Contain. Koncert promuje album „Playgrounds”, którego autorskie kompozycje łączą jazz z elementami folku i elektroniki.

Warsztaty i wydarzenia rodzinne w Olsztynie: Marcowy program MOK to także wydarzenia skierowane do rodzin, zwłaszcza do ojców i dzieci. 14 marca w Kamienicy Naujacka odbędą się warsztaty „Z ojca na syna: od kadru do rolki”. Uczestnicy poznają podstawy fotografii terenowej oraz spędzą czas na obserwacji przyrody. 21 marca przy Zajezdni Trolejbusowej zaplanowano wydarzenie „Ognicho: opowieści z ciemnego parku” – wieczór przy ognisku z mrocznymi historiami dla ojców, synów i córek. 27 marca odbędzie się warsztat ruchowy „Zew pierwotnej siły”, inspirowany nowozelandzką tradycją haka. Spotkanie będzie połączeniem pracy z oddechem, ruchem i energią ciała. Z kolei 28 marca w Kamienicy Naujacka odbędą się warsztaty „Z ojca na syna: drewnodziałanie”, podczas których uczestnicy stworzą proste marionetki z kory i spróbują swoich sił w podstawach stolarki.

Wystawy i teatr w MOK Olsztyn: 13 marca o godz. 18 w Galerii Dobro odbędzie się pożegnalny wernisaż wystawy „Obserwejszyn” autorstwa Joanny Milewicz. Twórczość artystki łączy estetykę z refleksją społeczną oraz inspiracjami popkulturowymi. 26 marca w sali pod Amfiteatrem zaplanowano spektakl „Ojcowie” w reżyserii Błażeja Biegasiewicza. Przedstawienie przygotowano z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i opowiada o tacierzyństwie oraz dojrzewaniu do roli ojca. Natomiast 28 marca w Galerii Amfilada odbędzie się wydarzenie OLDSPICE: LAN. W ciągu dnia uczestnicy zbudują instalację inspirowaną dawnymi sieciami komputerowymi, a wieczorem przestrzeń zamieni się w retro LAN party z grami i komputerową nostalgią.

Program wydarzeń w MOK obejmuje również spotkania historyczne i edukacyjne. 11 marca w Zajezdni Trolejbusowej zaplanowano prezentację Eksponatu miesiąca – fraka polityka z lat 30. Wydarzeniu towarzyszyć będzie opowieść o jego właścicielu – ekonomiście i uczestniku Powstania Warszawskiego. 18 marca odbędzie się spotkanie „Karl Roensch. Wizjoner z prądem”, poświęcone jednej z ważnych postaci w historii rozwoju Olsztyna na przełomie XIX i XX wieku. Z kolei 19 marca w Kamienicy Naujacka zaplanowano projekcję filmu „Kameleon” (2025) oraz rozmowę z młodzieżą z Wilna o tożsamości kulturowej. Spotkanie odbywa się w ramach święta kultury wileńskiej Kaziuki-Wilniuki. Bilety i zapisy na wybrane wydarzenia są dostępne na stronie: mok.olsztyn.pl.

POSŁUCHAJ: kulturalny marzec w Olsztynie