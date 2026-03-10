Kobieca Warmia 2026 w Olsztynie. 12 godzin inspiracji, warsztatów i spotkań dla kobiet

Kobieca Warmia 2026 już w marcu w Olsztynie

W niedzielę, 15 marca 2026 roku, w Hotelu Omega w Olsztynie odbędzie się wydarzenie „Kobieca Warmia 2026”. To całodniowe spotkanie skierowane do kobiet z Warmii i Mazur, które chcą zadbać o swój rozwój, zdrowie oraz relacje. Organizatorki przygotowały 12 godzin programu, w którym znajdą się wykłady, rozmowy i warsztaty prowadzone przez 25 ekspertek. Wydarzenie ma być przestrzenią do zdobywania wiedzy, ale także do poznawania inspirujących kobiet z regionu. W trakcie spotkania uczestniczki będą mogły dowiedzieć się m.in.: jak rozmawiać o pieniądzach w związku, jak wzmacniać odporność psychiczną, jak zadbać o zdrowie hormonalne, jak stawiać granice bez poczucia winy, jak rozwijać się zawodowo w zgodzie ze sobą.

Trzy strefy tematyczne dla uczestniczek

Program wydarzenia podzielono na trzy strefy, które pozwolą uczestniczkom wybrać formę spotkań najlepiej dopasowaną do ich potrzeb.Scena Główna

Na scenie głównej odbędą się inspirujące rozmowy i panele dotyczące emocji, relacji, pieniędzy w związku oraz kobiecego przywództwa. Jedną z prelegentek będzie Karolina Szczepaniak – wielokrotna olimpijska pływaczka i rekordzistka Guinnessa w pływaniu ultra. Podczas swojego wystąpienia opowie o drodze od walki z depresją do życia, w którym realizuje swoje marzenia i bije rekordy świata.

Strefa Kameralna

To przestrzeń bliższych spotkań z ekspertkami i kobietami prowadzącymi własne biznesy w regionie Warmii. Tematy rozmów będą dotyczyć codziennych doświadczeń wielu kobiet – macierzyństwa, zdrowia hormonalnego, menopauzy, zmian zawodowych, budowania relacji czy stawiania granic.

Strefa ZEN

Trzecia strefa będzie poświęcona pracy z ciałem i oddechem. Uczestniczki będą mogły spróbować m.in. medytacji oddechowej, Yin jogi, warsztatów Qigong, mindfulness, tańca spontanicznego czy automasażu. Organizatorki podkreślają, że w zajęciach może wziąć udział każda kobieta – niezależnie od wieku czy poziomu sprawności fizycznej.

Spotkanie kobiet z regionu „Kobieca Warmia” to wydarzenie dla kobiet na różnych etapach życia – przedsiębiorczyń, mam, specjalistek oraz tych, które stoją przed ważnymi zmianami. Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do rozmowy, wymiany doświadczeń i budowania wspierającej społeczności kobiet w regionie. Wydarzenie ma również element charytatywny. Część przychodu z wydarzenia zostanie przeznaczona na wsparcie rodzin osób z zespołem Downa objętych pomocą Stowarzyszenia Fenomenalni.

i Autor: mat. organizatora/ Materiały prasowe