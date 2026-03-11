Marszałkowie apelują do premiera o drogę ekspresową S15. Ma połączyć Olsztyn, Toruń i Opole

Marszałkowie czterech województw podpisali apel do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy nowego korytarza transportowego w Polsce. Chodzi o rozwój drogi ekspresowej S15, która miałaby połączyć północno-wschodnią i południową część kraju. Podpisy pod dokumentem złożono w poniedziałek, 9 marca 2026 roku w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli: marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Nowy korytarz transportowy północ–południe

Inicjatywa samorządów zakłada budowę nowej osi komunikacyjnej przebiegającej przez kilka regionów Polski. Planowany korytarz transportowy miałby połączyć Olsztyn, Toruń i Opole, a także m.in. Ostródę, Brodnicę, Inowrocław, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski i Kluczbork. Zdaniem samorządowców taka trasa mogłaby stać się ważnym elementem krajowej sieci transportowej, uzupełniając istniejące drogi ekspresowe i autostrady.

– Jako marszałkowie województw na co dzień współpracujemy w wielu sprawach dotyczących rozwoju naszych regionów, dlatego jestem przekonany, że także w tej sprawie będziemy działać razem skutecznie i konsekwentnie – podkreśla Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Jak dodaje, wspólna deklaracja pokazuje, że samorządy potrafią budować ponadregionalne porozumienie wokół dużych inwestycji infrastrukturalnych. – Dla Warmii i Mazur rozwój korytarza transportowego w osi północ–południe oznacza lepsze skomunikowanie naszego regionu z resztą kraju – zaznacza marszałek.

Szansa dla miast średniej wielkości

Według samorządowców budowa nowego korytarza transportowego mogłaby znacząco poprawić dostępność komunikacyjną wielu obszarów, które obecnie znajdują się daleko od autostrad i dróg ekspresowych. Planowana trasa przebiegałaby przez obszar obejmujący około 80 gmin, zamieszkanych przez blisko 1,5 miliona osób. Nowa infrastruktura mogłaby wzmocnić potencjał rozwojowy miast średniej wielkości oraz stolic powiatów ziemskich, które dziś mają ograniczony dostęp do szybkiej sieci drogowej.

Apel o wpisanie inwestycji do rządowych planów

Sygnatariusze apelu zwracają się do rządu o uwzględnienie rozwoju korytarza transportowego S15 w kluczowych dokumentach strategicznych państwa. Chodzi przede wszystkim o Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych. Samorządowcy postulują również rozpoczęcie prac nad wytyczeniem przebiegu trasy oraz przygotowaniem inwestycji. Ich zdaniem tylko wpisanie projektu do krajowych planów infrastrukturalnych pozwoli rozpocząć kolejne etapy przygotowania inwestycji, które w przyszłości mogą doprowadzić do powstania nowej drogi ekspresowej łączącej północ i południe Polski.