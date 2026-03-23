Lekarz usłyszał zarzut znęcania się nad matką. Grozi mu 8 lat więzienia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-23 10:00

W grudniu ubiegłego roku w Derku pod Olsztynem doszło do interwencji policji w domu 48-letniego lekarza. Jak opisał Fakt.pl, mężczyzna miał zaatakować swoją 78-letnią matkę. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala, a jej syn został zatrzymany.

Autor: Wygenerowane przez AI

Szokujące ustalenia policji pod Olsztynem. Lekarz zatrzymany

  • Policja interweniowała w grudniu w Derku pod Olsztynem
  • 48-letni lekarz miał pobić swoją 78-letnią matkę
  • Seniorka trafiła do szpitala, później do domu opieki
  • Sąsiedzi mówią o długotrwałej przemocy i awanturach
  • Mężczyzna wcześniej stracił pracę po skargach pacjentów
  • Usłyszał zarzut znęcania się nad osobą nieporadną
  • Grozi mu do 8 lat więzienia
  • Areszt został uchylony po zakończeniu śledztwa

Z relacji okolicznych mieszkańców wynika jasno, że akty agresji w tym domu nie miały charakteru incydentalnego. Według świadków sytuacja powtarzała się wielokrotnie, a z budynku regularnie dochodziły odgłosy awantur oraz wyzwisk.

- Bił ją regularnie, ale wtedy skatował ją kijem, cała twarz była zakrwawiona - mówili sąsiedzi reporterowi Faktu.

Mężczyzna był wcześniej zatrudniony na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Dobrym Mieście, jednak dyrekcja placówki zakończyła z nim współpracę po fali negatywnych opinii ze strony pacjentów. Następnie znalazł posadę w ośrodku zdrowia w Dywitach, gdzie pracował jedynie przez krótki czas. Osoby korzystające z jego usług medycznych zwracały uwagę na całkowity brak kultury osobistej oraz złe traktowanie chorych.

Zarzuty prokuratorskie dla 48-latka. Mężczyzna opuścił areszt

Obecnie organy ścigania zarzucają 48-latkowi psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na podeszły wiek oraz zły stan zdrowia. Daniel Brodowski, pełniący funkcję rzecznika prokuratury, poinformował, że w aktach sprawy mowa jest między innymi o okładaniu kobiety drewnianym kijem, brutalnym szarpaniu, kierowaniu gróźb karalnych, wyzywaniu, a także oblewaniu napojami. Za te brutalne czyny kodeks karny przewiduje karę nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Dziennikarze serwisu Fakt.pl ustalili, że początkowo sąd zdecydował o umieszczeniu podejrzanego w trzymiesięcznym areszcie tymczasowym. Środek ten został jednak uchylony wraz z momentem oficjalnego zakończenia prokuratorskiego śledztwa i podejrzany wrócił na wolność. Poszkodowana 78-latka, po zakończeniu niezbędnej hospitalizacji, znalazła bezpieczne schronienie w domu opieki społecznej.

