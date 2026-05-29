Wielki nabór do Straży Granicznej. Znamy konkretne stawki dla nowych funkcjonariuszy

Praca w Straży Granicznej na Warmii i Mazurach. Szansa na etat

Ochrona granic naszego kraju stanowi doskonałą propozycję dla kandydatów pragnących zdobyć gwarancję stabilnego zatrudnienia oraz perspektywę pewnego rozwoju zawodowego. Władze warmińsko-mazurskiego oddziału rozpoczęły poszukiwania nowych kadr, aby błyskawicznie uzupełnić braki personalne i wzmocnić codzienną ochronę terytorium Polski.

W tym momencie placówka odpowiedzialna za nadzór nad granicą w regionie skupia około 1400 mundurowych oraz przeszło 300 cywilnych specjalistów. Zaplanowany nabór z pewnością zauważalnie podniesie te statystyki, dlatego warto dokładnie przeanalizować warunki oferowane nowym osobom.

W 2026 roku planujemy przyjąć do służby do 120 osób. Natomiast do służby kontraktowej do 110 osób -czytamy na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zarobki w Straży Granicznej. Tyle dostaniesz na początek

Kwestie finansowe niezmiennie stanowią absolutnie najważniejszy magnes przyciągający chętnych do założenia munduru. Przedstawiciele jednostki z Warmii i Mazur udostępnili konkretne kwoty przewidziane dla początkujących funkcjonariuszy, a stawki prezentują się następująco:

około 6100 złotych na rękę dla obywateli przed ukończeniem 26. roku życia,

około 5600 złotych netto dla kandydatów mających powyżej 26 lat.

Powyższe sumy stanowią zaledwie bazę, ponieważ system wynagrodzeń obejmuje również szereg atrakcyjnych premii finansowych, które każdego miesiąca odczuwalnie powiększają domowy budżet.

Wynagrodzenie zasadnicze to tylko część korzyści, z jakimi spotykają się nowi członkowie formacji granicznej. Wachlarz benefitów zakłada między innymi comiesięczne zastrzyki gotówki, w tym:

wsparcie mieszkaniowe w wysokości ponad 900 złotych netto,

dopłatę za dojazd rzędu 140 złotych przy dystansie do 30 kilometrów,

rekompensatę wynoszącą 180 złotych za podróż od 30 do 50 kilometrów,

220 złotych za regularne pokonywanie trasy dłuższej niż 50 kilometrów.

Wymienione udogodnienia stworzono specjalnie z myślą o pracownikach, którzy pochodzą z innych obszarów Polski i zmuszeni są pokrywać koszty ewentualnych podróży lub wynajmu lokalu.

Wymagania i rekrutacja do Straży Granicznej. Jak aplikować?

Droga do służby wymaga przejścia wieloetapowej procedury weryfikującej kompetencje oraz ogólne predyspozycje kandydatów. Po wstępnym zaakceptowaniu złożonych formularzy rekruci muszą zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, do których należą:

egzamin z wiedzy ogólnej połączony z panelem kwalifikacyjnym,

szczegółowe testy predyspozycji psychologicznych,

rozbudowany sprawdzian kondycji fizycznej,

badanie z wykorzystaniem wariografu,

ostateczna ocena przed komisją lekarską.

Wszyscy aplikanci chcący spróbować swoich sił w strukturach mundurowych powinni zanieść komplet wymaganych pism osobiście do głównej siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zlokalizowanej w Kętrzynie.