Dramatyczne sceny rozegrały się przed południem na przejeździe kolejowym w powiecie ełckim. 68-letni kierowca Opla zderzył się z pociągiem towarowym. Komenda Powiatowa Policji w Ełku podała szczegóły zdarzenia.

- Uwaga kierowcy! Dziś około godziny 11:40 w miejscowości Prostki (powiat ełcki) doszło do zdarzenia drogowego na przejeździe kolejowym. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 68-letni kierujący samochodem marki Opel nie zastosował się przed przejazdem kolejowym do znaku B-20 „STOP”, w wyniku czego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem towarowym relacji Ełk – Białystok

- przekazuje policja w Ełku.

Mężczyzna trafił do szpitala.

Utrudnienia w Prostkach. Policja apeluje do kierowców

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie ruchu w rejonie zdarzenia. Służby ratunkowe prowadzą intensywne działania, a policja kieruje ruchem i prosi o zachowanie ostrożności oraz wybieranie objazdów.

- Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe, które prowadzą niezbędne czynności. W związku z działaniami ulica Zielona w Prostkach jest obecnie zablokowana. Prosimy kierowców o stosowanie się do poleceń służb oraz wybieranie alternatywnych tras

- informuje policja.

Odwołane pociągi! Zmiany w kursowaniu

Zderzenie na przejeździe kolejowym ma również poważne konsekwencje dla pasażerów kolei. PKP Intercity poinformowało o wstrzymaniu ruchu i zmianach w kursowaniu pociągów dalekobieżnych.

- Przerwa w ruchu pociągów na odcinku Prostki - Grajewo w dniu 19.07.2026 roku

- czytamy w komunikacie.

Pasażerowie popularnego składu IC Mamry muszą liczyć się z odwołaniem pociągów na części trasy i wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej. Zmiany dotyczą kursów w obu kierunkach. PKP Intercity poinformowało:

"IC nr 1614/5 "MAMRY" relacji Białystok - Wrocław Główny został odwołany na odcinku Grajewo - Ełk. Na odwołanym odcinku zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa."

"IC nr 6114/5 "MAMRY" relacji Wrocław Główny - Białystok został odwołany na odcinku Ełk - Grajewo. Na odwołanym odcinku zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa."

Co z pasażerami? PKP Intercity informuje

Przewoźnik prosi podróżnych o śledzenie informacji podawanych na stacjach i w pociągach. Osobom, których podróż została zakłócona, przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

- Informujemy, że mają Państwo prawo do zgłoszenia reklamacji, dotyczącej komfortu podroży. Reklamację, można zgłosić: za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej (w polu „Twoje pytanie dotyczy” należy wybrać „Komfortu podróży”), osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem Spółki PKP Intercity, przesyłką pocztową na adres: PKP Intercity S.A. Centrala Spółki, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa

- czytamy w komunikacie PKP Intercity.