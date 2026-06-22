Koszenie dna rzeki Łyny w Olsztynie. Będą utrudnienia dla kajakarzy i wędkarzy

Rusza pierwsze mechaniczne koszenie dna Łyny

W środę, 24. czerwca, rozpoczynają się zaplanowane prace związane z mechanicznym koszeniem dna rzeki Łyny. Roboty będą prowadzone etapami i potrwają do 30 czerwca.W pierwszej kolejności łódź kosząca będzie pracować na odcinku od mostu przy ul. Niepodległości do mostu na ul. Kalinowskiego. Następnie działania przeniosą się na fragment rzeki od Bartąga do ul. Kalinowskiego w Olsztynie.

Utrudnienia dla kajakarzy i wędkarzy

Na czas prowadzonych prac użytkownicy rzeki powinni zachować szczególną ostrożność. Na koszonych odcinkach będzie poruszać się specjalistyczna łódź, co może powodować czasowe utrudnienia dla osób pływających kajakami oraz wędkujących nad Łyną. Dodatkowo w dwóch miejscach zostaną ustawione przetamowania mające zatrzymać wykoszoną roślinność niesioną przez nurt.

Gdzie pojawią się przetamowania?

Pierwsze przetamowanie zostanie zainstalowane przy ul. Niepodległości, natomiast drugie w rejonie mostu na ul. Kalinowskiego. Służą one do wyłapywania skoszonej roślinności, która następnie zostanie wybrana na brzeg, pozostawiona do odsączenia i wywieziona. Służby przypominają, że przepływanie kajakami lub łodziami przez przetamowania jest zabronione i może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Roślinność może dopłynąć do Starego Miasta

Mimo zastosowanych zabezpieczeń niewielkie ilości skoszonej roślinności dennej mogą zostać zniesione nurtem rzeki i pojawić się na wysokości olsztyńskiego Starego Miasta. Jest to naturalny efekt prowadzonych prac i nie powinien budzić niepokoju.

Gdzie uzyskać informacje?

Osoby planujące spływy kajakowe lub korzystanie z rzeki mogą uzyskać szczegółowe informacje o aktualnych warunkach żeglugowych w Nadzorze Wodnym w Olsztynie. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 89 650 01 68.

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