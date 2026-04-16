Kolejna Kortowiadowa muzyczna petarda! Do line-upu dołączył reprezentant polskiej sceny rapowej

2026-04-16 14:22

Kortowiada 2026 z kolejnym muzycznym ogłoszeniem. W gronie artystów, których koncerty już zapowiedziano, znalazły się takie gwiazdy, jak Kacperczyk, PRO8L3M, Maryla Rodowicz, Wilki czy Kizo. Organizatorzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, ponieważ, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ogłoszenia artystów zaplanowane zostały aż do końca kwietnia. Teraz do line-upu imprezy dołączył kolejny reprezentant polskiej sceny rapowej, który jeszcze nigdy wcześniej nie miał okazji występować przed kortowiadową publicznością.

Kuban po raz pierwszy wystąpi w Kortowie

Aktywny artystycznie od ponad dekady Kuban to postać, która zawsze charakteryzowała się luzem i błyskotliwością w swoich tekstach. Od amatorskich początków na SoundCloudzie, przez wielomilionowe hity, aż po pełne sale koncertowe, Kuban stał się jednym z filarów nowej fali hip-hopu w Polsce. Po kilkuletniej przerwie i głuchej ciszy po “cozamixtape” Kuban powrócił w 2023 roku z albumem "spokój.", który okazał się najdojrzalszym i najbardziej dopracowanym materiałem w jego dorobku. Kuban kontynuuje swoją artystyczną podróż z albumem "Fugazi", który jest kolejnym ważnym krokiem w jego karierze.

Plaża Kortowska stanie się miasteczkiem festiwalowym

Podobnie jak w poprzednich latach to właśnie Plaża Kortowska stanie się centrum kortowiadowych wydarzeń. Poza zapowiedzianymi dwiema scenami, które powstaną w tych samych punktach co rok temu, uczestnicy mogą spodziewać się masy atrakcji - różnorodnych foodtrucków czy stref aktywności przygotowanych przez partnerów i sponsorów wydarzenia. Ponadto organizatorzy szykują po raz kolejny wyjątkowy wystrój plaży, która już sama w sobie jest niezwykłą scenerią, wyróżniającą Kortowiadę spośród innych imprez tego rodzaju.

Głosowanie w konkursie KortoFest zakończone

Do 10 kwietnia trwało finałowe głosowanie w konkursie muzycznym KortoFest. Użytkownicy aplikacji wybrali zwycięzców, jednak na ogłoszenie wyników musimy poczekać do 26 kwietnia. Przypominamy, że zwycięzcy zagrają na kortowiadowych scenach muzycznych.

Karnety na koncerty nadal są dostępne

Zainteresowani kupnem karnetów nadal mogą je znaleźć w aplikacji mobilnej Kortowiady lub na oficjalnej stronie internetowej imprezy. Obecnie w sprzedaży jest IV pula, a na początku maja pojawią się również bilety jednodniowe.

Kortowiada powered by Alior Bank to juwenalia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która odbywa się w największym w Polsce kampusie uniwersyteckim, czyli w Kortowie.

Głównym Patronem Medialnym 65. Kortowiady jest Radio Eska.

Patronat medialny sprawują również: Eska Rock i Eska 2

Kortowiada 2026 - Kuban

Quiz - disco polo czy rap? Pytamy o największe hity polskich artystów
Pytanie 1 z 10
Wszystko, co chciałbym mieć, to jest sześć zer na koncie i żebyś ty była przy mnie
