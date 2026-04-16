Kuban po raz pierwszy wystąpi w Kortowie

Aktywny artystycznie od ponad dekady Kuban to postać, która zawsze charakteryzowała się luzem i błyskotliwością w swoich tekstach. Od amatorskich początków na SoundCloudzie, przez wielomilionowe hity, aż po pełne sale koncertowe, Kuban stał się jednym z filarów nowej fali hip-hopu w Polsce. Po kilkuletniej przerwie i głuchej ciszy po “cozamixtape” Kuban powrócił w 2023 roku z albumem "spokój.", który okazał się najdojrzalszym i najbardziej dopracowanym materiałem w jego dorobku. Kuban kontynuuje swoją artystyczną podróż z albumem "Fugazi", który jest kolejnym ważnym krokiem w jego karierze.

Plaża Kortowska stanie się miasteczkiem festiwalowym

Podobnie jak w poprzednich latach to właśnie Plaża Kortowska stanie się centrum kortowiadowych wydarzeń. Poza zapowiedzianymi dwiema scenami, które powstaną w tych samych punktach co rok temu, uczestnicy mogą spodziewać się masy atrakcji - różnorodnych foodtrucków czy stref aktywności przygotowanych przez partnerów i sponsorów wydarzenia. Ponadto organizatorzy szykują po raz kolejny wyjątkowy wystrój plaży, która już sama w sobie jest niezwykłą scenerią, wyróżniającą Kortowiadę spośród innych imprez tego rodzaju.

Głosowanie w konkursie KortoFest zakończone

Do 10 kwietnia trwało finałowe głosowanie w konkursie muzycznym KortoFest. Użytkownicy aplikacji wybrali zwycięzców, jednak na ogłoszenie wyników musimy poczekać do 26 kwietnia. Przypominamy, że zwycięzcy zagrają na kortowiadowych scenach muzycznych.

Karnety na koncerty nadal są dostępne

Zainteresowani kupnem karnetów nadal mogą je znaleźć w aplikacji mobilnej Kortowiady lub na oficjalnej stronie internetowej imprezy. Obecnie w sprzedaży jest IV pula, a na początku maja pojawią się również bilety jednodniowe.

Kortowiada powered by Alior Bank to juwenalia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która odbywa się w największym w Polsce kampusie uniwersyteckim, czyli w Kortowie.

