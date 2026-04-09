Varius Manx & Kasia Stankiewicz wystąpią nad Jeziorem Kortowskim

Varius Manx to zespół, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Zespół ma na koncie wielkie przeboje, miliony sprzedanych płyt i lata obecności na szczytach list przebojów. Utwory takie jak „Zamigotał świat”, „Ruchome piaski”, „Orła cień”, „Piosenka księżycowa”, „Pocałuj noc” czy „Zanim zrozumiesz” do dziś cieszą się ogromną popularnością i niezmiennie wywołują emocje wśród publiczności. W 2016 roku ponownie połączyli siły z Kasią Stankiewicz, a efektem tej współpracy są znakomicie przyjmowane koncerty w Polsce i za granicą. Pod koniec grudnia 2024 roku grupa zaprezentowała singiel „Do dna”, którym przypomniała o swoim jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej.

Finał głosowania w KortoFeście

Muzyczne emocje towarzyszą Kortowiadzie nie tylko za sprawą kolejnych ogłoszeń artystów. Trwa również drugi etap KortoFestu, czyli konkursu dla zespołów, w którym to właśnie słuchacze wybierają zwycięzcę. Głosowanie potrwa tylko do piątku 10 kwietnia w aplikacji mobilnej Kortowiady. Finaliści walczą o występ podczas Kortowiady oraz atrakcyjne nagrody, a każdy uczestnik może oddać tylko jeden głos.

Karnety na Kortowiadę 2026 są nadal dostępne

Na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia oraz w aplikacji mobilnej nadal można kupić karnety na jubileuszową edycję Kortowiady. To właśnie one upoważniają do udziału w koncertach odbywających się na Plaży Kortowskiej. Organizatorzy przypominają również, że większość wydarzeń towarzyszących pozostaje darmowa, dzięki czemu uczestnicy mogą liczyć na kilka dni pełnych atrakcji w Kortowie.

Głównym Patronem Medialnym 65. Kortowiady jest Radio Eska.

Patronat medialny sprawują również: Eska Rock i Eska 2

Autor: Kortowiada/ Materiały prasowe

170

QUIZ Varius Manx czy Łzy? Orla cień, Agnieszka, Narcyz, Bez Pytanie 1 z 18 Orła cień to utwór grupy: Varius Manx Łzy Następne pytanie