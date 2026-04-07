Dzień Otwarty UWM przyciągnął tłumy. Inspiracje, pasja i pierwsze decyzje o przyszłości

aka
2026-04-07 22:22

Tysiące uczniów szkół średnich odwiedziło Kortowo podczas Dnia Otwartego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wydarzenie było nie tylko okazją do poznania oferty studiów, ale też źródłem inspiracji i motywacji do podejmowania ważnych życiowych decyzji.

Kortowo pełne młodych ludzi

25 marca kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tętnił życiem. W Bibliotece Uniwersyteckiej oraz na wydziałach na uczniów czekały dziesiątki stoisk, warsztatów i pokazów. Kandydaci na studia mogli zapoznać się z ponad 70 kierunkami oraz porozmawiać ze studentami i wykładowcami.

Studia dopasowane do zmieniającego się świata

Władze uczelni podkreślają, że oferta edukacyjna UWM stale się rozwija i odpowiada na potrzeby rynku pracy. Uczelnia stawia nie tylko na naukę, ale także na rozwój pasji – poprzez działalność w kołach naukowych, sekcjach sportowych i inicjatywach kulturalnych.

Inspirujący goście specjalni

Jednym z najważniejszych punktów programu były spotkania z gośćmi specjalnymi. Katarzyna Dowbor zachęcała młodych ludzi do podejmowania decyzji zgodnych z własnymi zainteresowaniami, a Konrad Skotnicki zwracał uwagę na znaczenie krytycznego myślenia i otwartości na zmiany.

Nie tylko nauka – liczy się doświadczenie

Dzień Otwarty to nie tylko prezentacja kierunków studiów. Uczniowie mogli zwiedzić laboratoria, wziąć udział w warsztatach, a nawet zobaczyć symulację rozprawy sądowej czy pokazy robotów. Dużym zainteresowaniem cieszył się również studencki zlot samochodów i motocykli.

Pierwszy krok do studenckiej przyszłości

Dla wielu uczestników wydarzenie było początkiem drogi do wyboru studiów. Spotkania z ekspertami, studentami i wykładowcami pomogły rozwiać wątpliwości i spojrzeć na przyszłość z nowej perspektywy.

Najlepsze szkoły w regionie wyróżnione. Gala Rankingu Perspektywy 2026 w Olsztynie

Również w środę 25. marca w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM odbyła się Wojewódzka Gala Warmińsko-Mazurskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026. Podczas uroczystości wyróżniono szkoły, które osiągnęły najlepsze wyniki edukacyjne w regionie, potwierdzając wysoki poziom nauczania oraz zaangażowanie nauczycieli i uczniów. Ranking Perspektywy od lat stanowi jedno z najważniejszych zestawień dla środowiska edukacyjnego. Uwzględnia m.in. wyniki matur, sukcesy w olimpiadach oraz – w przypadku techników – rezultaty egzaminów zawodowych. Dla uczniów kończących szkołę podstawową to cenne źródło informacji, pomagające w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Wśród liceów najwyższe wyróżnienie – Złotą Tarczę – zdobyło Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. Na podium znalazły się również II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.W kategorii techników Złote Tarcze trafiły do Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie, które okazało się najlepszym technikum w regionie.Gala była nie tylko okazją do wręczenia nagród, ale także podsumowaniem pracy całych społeczności szkolnych. Dla wielu młodych osób ranking pozostaje ważnym drogowskazem przy wyborze szkoły średniej i planowaniu przyszłości.

