Dramat na "skrzyżowaniu grozy" pod Olsztynem. Nie żyje 69-latek, wcześniej zginęła tam reprezentantka Polski

69-letni mężczyzna stracił życie po zderzeniu na niebezpiecznym skrzyżowaniu w okolicach Olsztyna.

Tragiczny wypadek miał miejsce, gdy senior wracał od mechanika.

W niedalekiej przeszłości na tym samym odcinku drogi doszło do innej, głośnej tragedii, w której zginęła znana sportsmenka.

Dramatyczny wypadek pod Olsztynem. Zderzenie dwóch aut

Do potwornego zdarzenia doszło 30 marca w okolicach godziny 15:30. Siedzący za kierownicą hondy 69-latek zderzył się z nadjeżdżającym z lewej strony audi. Siła uderzenia była tak ogromna, że pojazd starszego mężczyzny uległ niemal całkowitemu zniszczeniu. Na miejsce błyskawicznie wezwano służby ratunkowe. Straż pożarna musiała użyć specjalistycznego sprzętu do cięcia blachy, aby wydobyć poszkodowanych. W powietrzu znów dało się wyczuć strach, który miejscowi znają aż za dobrze.

Lekarze przegrali walkę o życie 69-letniego kierowcy

Uczestnicy wypadku zostali niezwłocznie przetransportowani do placówki medycznej. Mimo ogromnych starań i zaangażowania personelu, życia pana Franciszka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w szpitalu, pozostawiając bliskich w głębokiej rozpaczy. Jego niespodziewane odejście zrujnowało spokój rodziny, która z dnia na dzień musiała zmierzyć się z bolesną, niewyobrażalną stratą i pustym miejscem przy świątecznym stole.

Mieszkańcy ostrzegają przed skrzyżowaniem Barczewko-Różnowo

Funkcjonariusze policji wstępnie ustalili, że kierujący hondą 69-latek zignorował znak STOP, co było bezpośrednią przyczyną zderzenia. Miejscowi mają jednak własne zdanie na temat tego odcinka trasy. Zlokalizowane w zalesionym terenie, na wzniesieniu i ostrym łuku skrzyżowanie od lat uchodzi za niezwykle niebezpieczne. Ograniczona widoczność sprawia, że najmniejszy błąd czy chwila dekoncentracji mogą kosztować życie. Sytuacji nie poprawiła nawet wcześniejsza modernizacja drogi i instalacja nowego oznakowania.

- Tu co rusz coś się dzieje. Człowiek jedzie i nigdy nie wie, czy ktoś nagle nie wyjedzie - mówią mieszkańcy.

W 2024 roku na tej samej drodze zginęła medalistka

Czarna seria w tym rejonie zdaje się nie mieć końca. Zaledwie w sierpniu 2024 roku to samo skrzyżowanie pochłonęło życie Justyny Burskiej, 29-letniej utalentowanej pływaczki i reprezentantki Polski. Tamten dramat głęboko wstrząsnął całym krajem, a teraz tragiczna historia ponownie zatoczyła koło i zginęła tu kolejna osoba.

Po najnowszym, śmiertelnym wypadku zaplanowano kolejne inspekcje, wizje lokalne i dyskusje o konieczności poprawy bezpieczeństwa. Lokalna społeczność oczekuje jednak realnych działań, aby nikt więcej nie musiał opłakiwać swoich bliskich - a nie tylko rozmów. Ludzie chcą po prostu bezpiecznie wyjeżdżać z domów i mieć pewność, że do nich wrócą. Pan Franciszek tej pewności nie miał. Jego podróż zakończyła się na zawsze.

Źródło: Super Expres