Grunwald. Inscenizacja słynnej bitwy średniowiecza już w sobotę!

Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy

Wszyscy zainteresowani kulturą średniowieczną mogą brać udział w bezpłatnych imprezach poprzedzających sobotnią inscenizację. Na polach, w okolicy miejsca rekonstrukcji powstały rycerskie obozowiska, w których można "podglądać" życie mieszkańców.

Zawsze Dni Grunwaldu dzieją się od środy do niedzieli. To są turnieje rycerskie, turnieje bardów, miasteczko rzemieślników, cztery tysiące rekonstruktorów w obozach historycznych. To jest cała wielka turystyczna machina, naprawdę piękna i wyjątkowa - podkreśla dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Szymon Drej. Jeśli ktoś nie może przyjechać na główną inscenizację, zawsze może przyjechać dzień wcześniej na próbę generalną, też bardzo atrakcyjną i z pewnym przymrużeniem oka.

Tradycja przyciąga tłumyInscenizacja bitwy pod Grunwaldem rozpocznie się w sobotę o godz. 15. Ci, którzy chcą zobaczyć to widowisko powinni wybrać się pod Grunwald wcześniej, bo jest wówczas zmieniona organizacja ruchu i samo dotarcie na pole bitwy jest bardziej czasochłonne.

O godzinie 12.30 odbywa się Apel Grunwaldzki na Wzgórzu Pomnikowym, uroczystość poważna z hymnami Polski i Litwy, patriotyczna i bardzo inspirująca. Następnie o godzinie 15 - bitwa i zachęcam, by po niej pójść do obozów, miasteczka rzemieślników, zatrzymać się, coś coś zjeść. Lepiej wyjechać dwie godziny później niż od razu biec do samochodu i te dwie czy trzy godziny stać w korkach - radzi Szymon Drej. Parkingi po raz pierwszy będą obsługiwane nie przez podmiot zewnętrzny, a przez nas. Przewidzieliśmy 3-3,5tysiaca miejsc - dodaje dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Rekonstrukcje bitwy pod Grunwaldem organizowane są od 1988 roku. Tegoroczna inscenizacja rozpocznie się w sobotę o godz. 15. Na pole walki wyjdzie około 1,3 tys. rekonstruktorów ubranych w stroje z epoki. Inscenizacja jest imprezą o charakterze plenerowym i otwartym.

Posłuchaj o inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem 2026- mówi Szymon Drej. Rozmawia Anna Kuca