Planujesz weekend nad wodą na Warmii i Mazurach? Tę listę lepiej sprawdzić przed wyjazdem

Planujesz weekendowy wypad nad wodę i zastanawiasz się, gdzie pojechać w województwie warmińsko-mazurskim, żeby cieszyć się słońcem i orzeźwiającą kąpielą? Sprawdziliśmy, które kąpieliska będą czynne w nadchodzący weekend, od 10 do 12 lipca 2026 roku. Nie jedź w ciemno i zobacz, które plaże zapraszają.

Gdzie nad wodę w województwie warmińsko-mazurskim?

W weekend od 10 do 12 lipca 2026 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie czynnych aż 49 kąpielisk. Pamiętaj, aby przed wyjazdem zawsze sprawdzić aktualne informacje o wybranym kąpielisku w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu unikniesz niespodzianek i spędzisz czas dokładnie tak, jak zaplanowałeś.

Lista kąpielisk czynnych od 10 lipca 2026 do 12 lipca 2026

Co sprawdzić przed wyjazdem nad wodę?

Zanim wyruszysz w drogę, zawsze warto poświęcić chwilę na sprawdzenie kilku kluczowych informacji. W Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziesz aktualny status kąpieliska, jego godziny otwarcia, a także regulamin i inne szczegółowe dane. Upewnij się, że wybrane przez ciebie miejsce jest w pełni przygotowane na przyjęcie gości i spełnia twoje oczekiwania.

Bezpieczeństwo nad wodą

Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i zawsze stosuj się do poleceń ratowników. Zawsze miej na oku dzieci, a do wody nie wchodź po spożyciu alkoholu. W razie nagłego wypadku natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.