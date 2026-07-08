Planujesz weekend nad wodą na Warmii i Mazurach? Tę listę lepiej sprawdzić przed wyjazdem

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Planujesz weekendowy wypad nad wodę i zastanawiasz się, gdzie pojechać w województwie warmińsko-mazurskim, żeby cieszyć się słońcem i orzeźwiającą kąpielą? Sprawdziliśmy, które kąpieliska będą czynne w nadchodzący weekend, od 10 do 12 lipca 2026 roku. Nie jedź w ciemno i zobacz, które plaże zapraszają.
Gdzie nad wodę w województwie warmińsko-mazurskim?
W weekend od 10 do 12 lipca 2026 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie czynnych aż 49 kąpielisk. Pamiętaj, aby przed wyjazdem zawsze sprawdzić aktualne informacje o wybranym kąpielisku w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu unikniesz niespodzianek i spędzisz czas dokładnie tak, jak zaplanowałeś.
Lista kąpielisk czynnych od 10 lipca 2026 do 12 lipca 2026
- Kruklanki Plaża — Kruklanki; pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Baza Harcerska Hufca ZHP Białystok — Stańczyki; pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Baza Harcerska Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim — Rydzewo; pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Baza Obozowa Hufca ZHP Otwock w Przerwankach — Przerwanki; pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-28-2026-08-22. Karta kąpieliska
- Domowe — Szczytno; pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Jeziorko w Pasłęku — Pasłęk; pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Camp Junior Kruklanki — Kruklanki; pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (COS-OPO) — Giżycko; pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Dzika Plaża — Pasym; pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Gwarek — Piękna Góra; pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko miejskie — Giżycko; pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-29-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko miejskie — Wielochowo; pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-24-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Miejskie Iława-Chodkiewicza — Iława; pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-28-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Miejskie Iława-Kajki — Iława; pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-28-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Miejskie w Orzyszu — Orzysz; pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-23. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na jeziorze Czos przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie — Mrągowo; pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-15-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na jeziorze Czos przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie — Mrągowo; pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na Jeziorze Mikołajskim przy ul. Okrężnej w Mikołajkach — Mikołajki; pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-15-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na jeziorze Ołów w Rynie — Ryn; pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na Jeziorze ROŚ w miejscowości Pisz, gmina Pisz — Pisz; pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-29-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na jeziorze Wągiel w miejscowości Piecki, gmina Piecki — Piecki; pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Kulka" — Kulka; pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nr 1 — Ełk; pow. ełcki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Nr 1 — Ostróda; pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nr 1 nad jeziorem Bartężek w Tardzie — Tarda; pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-01-2026-09-20. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Nr 1 Plaża Miejska — Olsztyn; pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nr 1 przy Ośrodku Camp Gryf — Nowa Kaletka; pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-20-2026-09-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nr 2 — Ełk; pow. ełcki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Nr 2 — Ostróda; pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nr 2 nad jeziorem Ilińsk w Wińcu — Zatoka Leśna; pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-22. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Nr 2 Plaża Miejska — Olsztyn; pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Ośrodek Szkolenia Fizycznego Szkolenia Wodnego — Antonowo; pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-13-2026-09-13. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Ośrodka Wałpusz Akademii Policji w Szczytnie — Stare Kiejkuty; pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Pałacu Młodzieży w Warszawie — Harsz; pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-29-2026-08-21. Karta kąpieliska
- Kąpielisko przy plaży miejskiej w Lidzbarku — Lidzbark; pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Skanda — Olsztyn; pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Słoneczna Polana — Olsztyn; pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko w m. Bogaczewo dział.nr 355/4 (jez. Narie), obręb Bogaczewo, na wys. dział.nr 75/45 — Bogaczewo; pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko w m. Kretowiny dział.nr 355/4 (jez. Narie), obręb Bogaczewo, na wys. dział.nr 724/1i731/2 — Kretowiny; pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko w miejscowości Wałdowo 48 na wodach jeziora Drwęckiego — Wałdowo; pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-25-2026-09-05. Karta kąpieliska
- Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy AWF Warszawa — Piękna Góra; pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Plaża Mamry — Węgorzewo; pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Plaża Miejska OSiR — Gołdap; pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-28-2026-08-31. Karta kąpieliska
- SKOCZNIA — Olecko; pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Swobodna Kąpielisko Miejskie — Swobodna; pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- SZYJKA — Olecko; pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Słoneczny Brzeg w Rukławkach — Rukławki; pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-01-2026-09-30. Karta kąpieliska
- Wikno Jezioro Omulew — Wikno; pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-26. Karta kąpieliska
- Zalew Ruda — Mławka; pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
Co sprawdzić przed wyjazdem nad wodę?
Zanim wyruszysz w drogę, zawsze warto poświęcić chwilę na sprawdzenie kilku kluczowych informacji. W Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziesz aktualny status kąpieliska, jego godziny otwarcia, a także regulamin i inne szczegółowe dane. Upewnij się, że wybrane przez ciebie miejsce jest w pełni przygotowane na przyjęcie gości i spełnia twoje oczekiwania.
Bezpieczeństwo nad wodą
Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i zawsze stosuj się do poleceń ratowników. Zawsze miej na oku dzieci, a do wody nie wchodź po spożyciu alkoholu. W razie nagłego wypadku natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.