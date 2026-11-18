Muzyka w szpitalu dostępna dla każdego

Dwa nowe pianina będą wykorzystywane podczas zajęć muzykoterapeutycznych, szpitalnych uroczystości i wydarzeń. Mają jednak służyć nie tylko profesjonalnym zajęciom. Będą dostępne w formule Open Piano, co oznacza, że zagrać na nich będą mogli pacjenci, ich rodzice, pracownicy szpitala oraz odwiedzający. Pierwsi chętni zasiedli przy instrumentach już podczas uroczystości przekazania. Możliwości pianin zaprezentowała szpitalna muzykoterapeutka Aleksandra Krasowska, wykonując kilka utworów.

Mali pacjenci zamienili pianino w dzieło sztuki

Przekazaniu instrumentów towarzyszył również artystyczny akcent. Dzieci, pod okiem Marty Wasilewskiej-Frągnowskiej, nauczycielki plastyki Szkoły Szpitalnej – Zespołu Placówek Specjalnych i artystki plastyka, wspólnie malowały jedno z pianin. Dzięki ich wyobraźni instrument zyskał kolorowy, niepowtarzalny wygląd. Teraz będzie nie tylko źródłem muzyki, ale również wyjątkową pamiątką wspólnej pracy małych artystów.

Szpital włącza się w kampanię „Dzieciństwo bez przemocy”

Podczas spotkania obecny był także Mateusz Obrębski, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” w Olsztynie. Opowiedział o kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, której finał przypada na 19 listopada. Wojewódzki Szpital Dziecięcy również włącza się w tę inicjatywę. W ramach solidarności z kampanią, po zmierzchu elewacja placówki zostanie podświetlona na czerwono. To symboliczny sprzeciw dla przemocy wobec dzieci. Dwa pianina przekazane przez Federację FOSa mają wnieść do szpitalnych przestrzeni więcej radości, kreatywności i pozytywnej energii. A przede wszystkim przypominać, że nawet podczas pobytu w szpitalu jest miejsce na muzykę, zabawę i dziecięcą wyobraźnię.