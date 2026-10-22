„Digital Balance. Zasady gry, ustalasz Ty” w Olsztynie. Młodzież uczyła się higieny cyfrowej

Telefon pod kontrolą, a nie odwrotnie

Smartfon towarzyszy młodym ludziom niemal przez cały dzień. Służy do kontaktu z przyjaciółmi, nauki, rozrywki i śledzenia mediów społecznościowych. Ale kiedy korzystanie z niego zaczyna odbierać czas na sen, odpoczynek czy spotkania z bliskimi, warto zastanowić się nad własnymi nawykami. Właśnie temu poświęcono warsztaty „Digital Balance. Zasady gry, ustalasz Ty”, które 20 października odbyły się w Aurze Centrum Olsztyna, a 21 października w Galerii Warmińskiej. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych. Zajęcia przygotowano we współpracy z Fundacją „Dbam o Mój Zasięg”. Młodzież mogła przyjrzeć się temu, ile czasu spędza w internecie, jak media społecznościowe wpływają na samopoczucie i relacje oraz co pomaga zachować równowagę między światem online i offline.

Higiena cyfrowa nie oznacza rezygnacji z telefonu

Warsztaty poprowadziły ekspertki Fundacji „Dbam o Mój Zasięg” – Agnieszka Ciszkowska, zajmująca się między innymi higieną cyfrową i cyberprzemocą, oraz psycholożka Magdalena Engelbrecht. Celem spotkań było nie tylko przekazanie wiedzy, ale również pokazanie praktycznych sposobów na bardziej świadome korzystanie z technologii. Chodzi o ustalanie własnych zasad, rozpoznawanie momentów, w których telefon zaczyna przeszkadzać, i podejmowanie decyzji, które sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu. Jak podkreślają organizatorzy, cyfrowa równowaga nie polega na całkowitym odstawieniu smartfona. Ważne jest, by to użytkownik decydował, kiedy i w jaki sposób korzysta z technologii.

Ponad 90 procent nastolatków korzysta z mediów społecznościowych każdego dnia

Potrzebę rozmowy o higienie cyfrowej pokazują dane przywołane przez Fundację „Dbam o Mój Zasięg”. Według raportu „Dobre i złe wiadomości – życie online i offline a zdrowie psychiczne polskich nastolatków” ponad 90 procent polskich nastolatków korzysta z mediów społecznościowych codziennie. Raport wskazuje również, że kompulsywne korzystanie z internetu dotyczy jednej czwartej uczniów klas siódmych i jednej trzeciej uczniów szkół ponadpodstawowych. Problem może wiązać się między innymi z utratą snu i trudnościami z koncentracją. Co trzeci uczeń miał w ciągu ostatniego roku doświadczyć przemocy lub obrażania w sieci.

Warsztaty poza szkołą. Młodzież w Centrum

Spotkania w olsztyńskich galeriach handlowych są częścią programu społecznego „Młodzież w Centrum”, zainicjowanego przez NEPI Rockcastle, właściciela Aury Centrum Olsztyna i Galerii Warmińskiej. Organizatorzy chcą rozmawiać z nastolatkami o wyzwaniach, które dotyczą ich na co dzień, w przestrzeni, w której sami chętnie spędzają czas. Program obejmuje edukację i profilaktykę, aktywność sportową oraz wolontariat. Jak młodzi ludzie mogą odzyskać kontrolę nad czasem spędzanym w sieci? Jakie zasady cyfrowej równowagi warto wprowadzić na co dzień? Posłuchaj naszej relacji z warsztatów w Olsztynie.

POSŁUCHAJ: warszataty Digita Balance dla olsztyńskiej młodziezy w Aurze i Galerii Warmińskiej