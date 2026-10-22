221 nowych drzew w Olsztynie. Gdzie posadzono klony, lipy i graby? Wkrótce tysiące kolejnych roślin

221 nowych drzew w Olsztynie. Najwięcej przy ulicy Sielskiej

Zakończyły się nasadzenia kompensacyjne, w ramach których w Olsztynie posadzono 221 drzew. Prace prowadzone przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu zakończono w połowie października. Nowe drzewa pojawiły się w różnych częściach miasta. Przy ulicy Bałtyckiej posadzono 25 klonów i grabów, a Park Centralny wzbogacił się o cztery wiśnie piłkowane odmiany „Kanzan”. Najwięcej nowych drzew trafiło na ulicę Sielską. Posadzono tam 70 sztuk: 32 klony jawory odmiany „Atropurpureum”, 22 klony polne i 16 topól osik. Nasadzenia objęły także ulice Jarocką, Płoskiego, Żeglarską i Zientary-Malewskiej. Lipa pojawiła się przy ulicach Dąbrowszczaków i Mickiewicza oraz w Parku Rataja. Dwa klony polne posadzono w Parku Podzamcze.

Kto zadba o nowe drzewa?

Samo posadzenie drzew to dopiero początek. Zamówienie obejmuje również co najmniej trzy lata pielęgnacji. W tym czasie wykonawca będzie odpowiadał między innymi za podlewanie, odchwaszczanie i kontrolę stanu roślin. Drzewa, które się nie przyjmą, mają zostać wymienione.

Gdzie w Olsztynie pojawi się ponad 5,8 tysiąca nowych roślin?

Miasto przygotowuje się do kolejnego etapu zazieleniania ulic i skwerów. Plan zakłada posadzenie 5816 bylin, krzewów i traw ozdobnych w czterech lokalizacjach. Umowę z wykonawcą zaplanowano do podpisania 22 października. Największe zmiany obejmą ulicę Sielską. Ma tam trafić 1580 róż okrywowych oraz 1891 bylin i traw, w tym szałwie omszone, kocimiętki i trzcinniki.Kolejne nasadzenia zaplanowano:

Aleja Sybiraków: 1278 wydmuchrzyc piaskowych na rabatach między chodnikiem a jezdnią, na odcinku przy numerach 22–39.

Ulica Chopina: 658 ligustrów pospolitych, z których powstanie żywopłot przy budynkach 1abc.

Skwer gen. Augusta Fieldorfa „Nila”: 409 roślin, w tym rozchodniki, funkie, liliowce, rudbekie, hortensje i trawy ozdobne.

Prace będą obejmowały przygotowanie podłoża, sadzenie i pielęgnację rabat. Dzięki nim w kolejnych miesiącach miejskie ulice i skwery mają zyskać więcej zieleni.

POSŁUCHAJ: o ostatnich nasadzeniach w Olstynie mówi Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT