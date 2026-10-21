Zagrożenia biologiczne i wojna hybrydowa. Olsztyn szykuje się na sytuacje kryzysowe

Olsztyn gospodarzem ogólnopolskiej konferencji o zagrożeniach biologicznych

Konferencja „Przygotowanie na sytuacje kryzysowe – zagrożenia hybrydowe. Zagrożenia biologiczne” odbyła się w Olsztynie w ramach ogólnopolskiego cyklu zaplanowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. W centrum rozmów znalazły się zagrożenia biologiczne, choroby wysoce zakaźne, rozwój biologii syntetycznej, dezinformacja i sposoby reagowania służb w sytuacjach kryzysowych. Było to jedno z czterech ogólnopolskich spotkań zaplanowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. - W tym roku zaplanowaliśmy pierwszą edycję z cykli spotkań na temat zagrożeń biologicznych, chemicznych, nuklearnych, w szerokim rozumieniu, takich zagrożeń, które mogłyby mieć istotny wpływ na zdrowie publiczne naszej populacji. I dlatego też chcemy rozmawiać o tym, chcemy współpracować i rozwijać naszą współpracę ze wszystkimi służbami, które są zaangażowane w realizację tego zabezpieczenia medycznego, biologicznego, chemicznego w szerokim zakresie. Takie spotkanie odbyło się już w Rzeszowie, było poświęcone zagrożeniom nuklearnym i radiologicznym. Następne spotkanie odbyło się w Lublinie i tam rozmawialiśmy na temat skażenia żywności i wpływu na zdrowie ludzi, a przed nami spotkanie na Podlasiu, gdzie będziemy rozmawiać o zagrożeniach w zakresie chemii, produktów chemicznych i również aktów złej woli z użyciem czynników chemicznych - powiedziała nam Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wojewoda: region przy granicy wymaga szczególnej gotowości

Radosław Król zwrócił uwagę na położenie Warmii i Mazur w pobliżu granicy z Rosją. Jak podkreślał, przygotowanie na sytuacje kryzysowe nie może ograniczać się do zakupu sprzętu. Ważne są także szkolenia, znajomość procedur i współpraca różnych służb. Wojewoda mówił również o konieczności edukowania mieszkańców i przeciwdziałania dezinformacji. W sytuacji zagrożenia istotne jest, by społeczeństwo wiedziało, jak reagować, i potrafiło odróżnić wiarygodne komunikaty od fałszywych informacji.

Sanepid ostrzega przed niebezpiecznymi patogenami

Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, zwrócił uwagę na możliwość pojawienia się szczególnie groźnych patogenów. – Istnieje hipotetyczne prawdopodobieństwo, że pojawi się superbakteria albo superwirus, który spowoduje dramatyczną sytuację. Abyśmy mogli skutecznie działać, musimy współpracować – mówił inspektor. Podkreślił także znaczenie zaplecza laboratoryjnego. Olsztyński sanepid dysponuje laboratorium o wysokim poziomie bezpieczeństwa, umożliwiającym badanie szczególnie zakaźnych patogenów.

Pokazy służb na placu Dunikowskiego

Konferencji towarzyszyły działania praktyczne na placu Xawerego Dunikowskiego. Ich celem było pokazanie, jak służby i instytucje realizują zadania związane z ochroną ludności, przeciwdziałaniem zagrożeniom biologicznym oraz reagowaniem kryzysowym. W części wykładowej omawiano między innymi izolowanie osób zakażonych, diagnostykę, bezpieczny transport pacjentów, stosowanie środków ochrony indywidualnej i dekontaminację. Eksperci poruszali również temat rozwoju biologii syntetycznej oraz możliwego wykorzystania nowych technologii do celów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność

Gen. prof. Ryszard Grosset podkreślał, że bezpieczeństwo powinno być traktowane jako wspólne zadanie państwa, a nie wyłącznie poszczególnych instytucji czy służb. Konferencja w Olsztynie była okazją do wymiany wiedzy między przedstawicielami administracji, inspekcji sanitarnej, ratownictwa i środowiska naukowego. Jej przesłanie jest jasne: skuteczne reagowanie na kryzys wymaga przygotowania, sprawnej współpracy i świadomych zagrożeń mieszkańców.

POSŁUCHAJ: mówi Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego