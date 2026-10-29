Cztery urocze szczeniaki uratowane z pogorzeliska. Nieprawdopodobne, gdzie ukryły się podczas pożaru

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-10-29 10:55

W środowy poranek w miejscowości Sople (pow. ostródzki) doszło do pożaru domu. Na miejscu błyskawicznie zjawili się strażacy, który rozpoczęli walkę z szalejącym żywiołem. Gdy udało im się już bezpiecznie wejść do środka budynku, zaczęli przeszukiwać pogorzelisko. Wśród zniszczeń, pod łóżkiem, odnaleźli cztery wystraszone i mocno przemoczone szczeniaki!

Sople. Ogień strawił dom

Zgłoszenie o pożarze w miejscowości Sople wpłynęło do służb niedługo po godz. 8 w środę, 28 października. W ogniu stanął dom. Na miejsce ruszyli strażacy z Morąga i Ostródy a także ochotnicy z Szymonowa, Jarnołtowa i Małdyt.

- Na miejscu zastano całkowicie objęty pożarem budynek. Podaliśmy cztery prądy gaśnicze wody - przekazał mł. bryg. Łukasz Zaniewski Z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Szczeniaczki odnalezione w zrujnowanym domu

Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych. Jak udało nam się ustalić, dwie osoby dorosłe, jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowały się z budynku. Jednak jak się okazało, w płonącym domu ważyły się losy czterech małych istot.

- W międzyczasie użytkownicy wskazali, że w miejscu pożaru wciąż znajdują się cztery szczeniaki - poinformował mł. bryg. Zaniewski.

Dzielni strażacy nie przeszli obojętnie obok ich niedoli.

- W trakcie działań gaśniczych, kiedy było możliwe wprowadzenie strażaków, po wstępnym opanowaniu pożaru, strażacy weszli do środka zabezpieczeni aparatami ochrony układu oddechowego wraz z linią gaśniczą. Szczeniaki udało się odnaleźć i w stanie stabilnym zostały przekazane właścicielom po zakończeniu działań ratowniczych - przekazał mł. bryg. Zaniewski.

Druh Kamil z OSP w Małdytach znalazł maluchy pod łóżkiem, wśród zniszczeń pozostawionych przez pożar. Psiaki były wystraszone i bardzo przemoczone.

Już dzień pożarze druhowie przekazali radosną wiadomość - wszystkie maluchy znalazły już nowe domki. Teraz pomocy będzie potrzebowała rodzina, która tuż przed zimą straciła dach nad głową.

Płonący dom w Soplu. Na miniaturze strażak trzyma cztery uratowane szczeniaki. O akcji ratunkowej czytaj w Eska Olsztyn.
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