Czarny tydzień w szpitalach powiatowych w Polsce. Do akcji protestacyjnej przyłączył się szpital powiatowy w Biskupcu

Czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Protesty w całej Polsce, różne decyzje na Warmii i Mazurach

W całej Polsce rozpoczęła się akcja protestacyjna „Czarny tydzień” w szpitalach powiatowych. To odpowiedź na pogarszającą się sytuację finansową placówek oraz – jak podkreślają ich przedstawiciele – brak systemowych rozwiązań poprawiających stabilność ochrony zdrowia.

Szpitale alarmują: sytuacja jest krytyczna

Organizatorzy protestu, w tym Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, wskazują, że problemy finansowe narastają od lat. Rosnące koszty utrzymania, niedoszacowane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ograniczenia w finansowaniu świadczeń powodują, że wiele placówek balansuje na granicy wypłacalności.

Powiat olsztyński: wsparcie mimo trudności

Do protestu przyłączył się szpital powiatowy w Biskupiec. Jak zaznacza starosta powiatu olsztyńskiego Andrzej Abako, "sytuacja finansowa placówek jest bardzo trudna.Samorząd w ciągu ostatnich 10 lat zainwestował około 60 mln zł w rozwój szpitala, a w ostatnim czasie udzielił także pożyczek na łączną kwotę 11 mln zł, aby ograniczyć zadłużenie w bankach komercyjnych. Mimo to placówka zmaga się z rosnącym długiem, który w ostatnich latach sięgnął blisko 40 mln zł."Starosta podkreśla, że protest ma charakter przede wszystkim informacyjny – szpital został oflagowany i oznakowany, ale działalność medyczna nie została ograniczona.

Diagnostyka pod presją, kolejki mogą wrócić

Jednym z największych problemów, na który zwracają uwagę samorządowcy, są ograniczenia w finansowaniu badań diagnostycznych. Dotyczy to m.in. tomografii, rezonansu magnetycznego czy badań endoskopowych. Eksperci ostrzegają, że może to doprowadzić do ponownego wydłużenia kolejek, które w ostatnich latach udało się częściowo skrócić. Ograniczony dostęp do diagnostyki oznacza także większe ryzyko późnego wykrywania chorób.Nie wszystkie szpitale protestująNa Warmii i Mazurach nie wszystkie placówki zdecydowały się na udział w akcji. Do „Czarnego tygodnia” nie przystąpiły m.in. szpitale powiatowe w Dobrym Mieście, a także w innych częściach regionu, jak Iława czy Kętrzyn.

Protest potrwa do 24 kwietnia

Akcja „Czarny tydzień” ma potrwać do piątku, 24 kwietnia. W większości szpitali przybiera formę działań informacyjnych – wywieszania flag, plakatów oraz komunikatów dla pacjentów.Organizatorzy podkreślają, że protest nie jest wymierzony w pacjentów. Jak zaznaczają, bez zwiększenia finansowania i zmian systemowych wiele placówek może w przyszłości nie być w stanie zapewnić podstawowych świadczeń medycznych mieszkańcom mniejszych miast i powiatów.

POSŁUCHAJ: mówi starosta powiatu olsztyńskiego Andrzej Abako