Przemyt heroiny w Olszynie. Narkotyki ukryte w paczce z Holandii

Do zdarzenia doszło 9 kwietnia 2026 roku na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Olszynie. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wytypowali do szczegółowej kontroli busa marki Mercedes, który świadczył usługi przewozu osób i paczek. Ich uwagę zwróciła jedna z przesyłek nadanych w Holandii, której adresatem był mieszkaniec Wielkopolski. Po jej otwarciu okazało się, że w środku ukryto ponad 2 kilogramy heroiny oraz blisko 100 gramów amfetaminy, a o sprawie natychmiast poinformowano kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Policyjna akcja w Wielkopolsce. Odbiorcy narkotyków zatrzymani

Po otrzymaniu informacji od KAS, policjanci z Żar natychmiast przystąpili do działania, przejmując śledztwo w sprawie narkotykowej przesyłki. Dzięki wytężonej pracy operacyjnej śledczy szybko ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu osób, które miały odebrać nielegalny towar. Finał akcji rozegrał się na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 34 i 38 lat. Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli kolejne środki odurzające, co tylko potwierdziło ich udział w przestępczym procederze.

Poważne zarzuty i tymczasowy areszt. Przemytnikom grozi 20 lat więzienia

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34 i 38-latkowi bardzo poważnych zarzutów. Mężczyźni odpowiedzą za wewnątrzwspólnotowe nabycie znacznej ilości środków odurzających oraz za posiadanie narkotyków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za takie przestępstwa grozi im surowa kara, nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, w poniedziałek 13 kwietnia 2026 roku, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Źródło: Policja.pl

