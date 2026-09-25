Bezrobocie na Warmii i Mazurach najwyższe w Polsce. W Olsztynie tylko 3 proc., rekord w powiecie bartoszyckim

Bezrobocie na Warmii i Mazurach spada, ale region nadal jest na pierwszym miejscu

Najnowsze dane pokazują, że sytuacja na regionalnym rynku pracy w sierpniu nieznacznie się poprawiła. Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 9,2 proc. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w lipcu. Problem w tym, że średnia dla całej Polski jest zdecydowanie niższa i wynosi 5,8 proc. Warmia i Mazury pozostają więc województwem z najwyższą stopą bezrobocia w kraju. Jak wyjaśnia Wojciech Krztoń, zastępca dyrektora ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, letnie miesiące przyniosły niewielką poprawę przede wszystkim dzięki pracom sezonowym. -Sierpień to okres wakacyjny, więc zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest duże. Podobnie wygląda sytuacja w branży budowlanej — to czas intensywnych prac, m.in. przy budowie dróg, stąd dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

Olsztyn z najniższym bezrobociem w regionie

Zdecydowanie najlepiej na tle województwa wypada Olsztyn. Stopa bezrobocia w mieście wynosi 3 proc. i nie zmieniła się w porównaniu z lipcem. To wynik znacznie niższy zarówno od średniej dla Warmii i Mazur, jak i średniej krajowej. Niskie bezrobocie utrzymuje się również w powiecie iławskim, gdzie wskaźnik wynosi 5,7 proc. Także tutaj w porównaniu z poprzednim miesiącem nie odnotowano zmiany. W powiecie olsztyńskim stopa bezrobocia wynosi natomiast 6,6 proc. i jest o 0,1 punktu procentowego niższa niż w lipcu.

Najtrudniejsza sytuacja na północy województwa

Zdecydowanie wyższe wskaźniki notują powiaty północnej części regionu. Szczególnie widoczny jest problem bezrobocia w powiatach położonych w pobliżu granicy z obwodem królewieckim. Najwyższą stopę bezrobocia w województwie odnotowano w powiecie bartoszyckim – 17,2 proc. To niemal trzykrotnie więcej niż średnia krajowa. W porównaniu z lipcem wskaźnik spadł jednak o 0,1 punktu procentowego. Na drugim miejscu znalazł się powiat kętrzyński. Tam stopa bezrobocia wyniosła 16,1 proc., wobec 16,4 proc. w lipcu. To spadek o 0,3 punktu procentowego. Niewiele lepiej jest w powiecie braniewskim, gdzie bezrobocie wynosi 15,6 proc. W ciągu miesiąca wskaźnik zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego.

Północ regionu nadal zmaga się z bezrobociem strukturalnym

Wojciech Krztoń zwraca uwagę, że mimo wysokich wskaźników właśnie w północnych powiatach widać w sierpniu niewielką poprawę. Największy spadek w tej grupie odnotowano w powiecie kętrzyńskim. W Bartoszycach i Braniewie również bezrobocie zmniejszyło się w porównaniu z lipcem. Na sytuację na rynku pracy wpływają między innymi sezonowe miejsca pracy. Latem rośnie zapotrzebowanie na pracowników w budownictwie, turystyce i innych branżach związanych z sezonem wakacyjnym. Wraz z zakończeniem sezonu część tych miejsc pracy może jednak zniknąć.

POSŁUCHAJ: mówi Wojciech Krztoń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie