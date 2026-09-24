Pokazy, wykłady, warsztaty i eksperymenty. 24. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

Andrzej Brzozowski
2026-09-24 12:10

Rozpoczęła się 24. edycja Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. To trzydniowy (24-26-września) festiwal popularnonaukowy organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydarzenie pozwala każdemu dotknąć i doświadczyć prawdziwej nauki poprzez interaktywne pokazy, warsztaty i spotkania z ekspertami.

Dzieci i dorośli przy stanowisku z mikroskopami podczas Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Więcej na Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski

24. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki potrwają od 24 do 26 września. Przez pierwsze dwa dni naukowe spotkania zaplanowano w Kortowie, na wydziałach oraz w Kortosferze. W sobotę nauka i sztuka przeniosą się do Galerii Warmińskiej. Tegoroczne hasło wydarzenia to „Przyszłość 2.0: Człowiek, Technologia, Natura”.

- Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki to trzydniowy festiwal popularnonaukowy, który daje możliwość spotkania się z prawdziwą nauką, uświadomienia sobie roli nauki w życiu i jej wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny - mówi Mateusz Pikuliński, dyrektor dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM Kortosfera.

- Większa część spotkań odbędzie się na wydziałach UWM. W Kortosferze zaplanowaliśmy prelekcje popularyzatorów nauki. Dr Tomasz Miller odpowie na pytanie, czy matematyka jest kodem wszechświata?. Natomiast Ola i Piotr Stanisławscy (Crazy Nauka), opowiedzą o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby przestały działać satelity - dodaje Pikuliński. 

W sobotę nauka i sztuka rozgości się w Galerii Warmińskiej. W głównym atrium zaplanowano m.in. pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych oraz naukowe quizy. W strefach naukowych UWM uczestnicy będą mogli eksperymentować, wykonywać zadania i rozmawiać z osobami zajmującymi się nauką i edukacją.

Mobilna wystawa zaoferuje eksponaty naukowe, łaziki, mikroskopy i interaktywne elementy pozwalające bliżej przyjrzeć się nauce i technologiom.

Więcej na temat wydarzenia do posłuchania w naszym radiowym podcaście.

Posłuchaj: 24. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Z Mateuszem Pikulińskim, dyrektorem Kortosfery rozmawia Andrzej Brzozowski
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23. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki
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