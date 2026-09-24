Las, woda i przygoda. Targi Fish & Adventure 2026

Fish & Adventure 2026

Olsztyńska Hala Urania po raz drugi stanie się miejscem spotkania miłośników wędkarstwa, outdooru i aktywności blisko natury. Targi Fish & Adventure odbędą się w dniach 26–27 września. Jak informują organizatorzy wydarzenie skierowane jest zarówno do wieloletnich pasjonatów, jak i do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wędkarstwem oraz turystyką.

- Stolica Warmii i Mazur ponownie stanie się najważniejszym punktem spotkań dla pasjonatów wędkarstwa, bushcraftu oraz szeroko pojętej turystyki plenerowej w północnej Polsce – zapowiada Agnieszka Sulejewska z Hali Urania.

- W Uranii zamelduje się ponad 65 wystawców z całej Polski. Premierowy sprzęt na sezon 2027, echosondy, silniki do łodzi oraz akcesoria biwakowe i outdoorowe. Szeroki wybór wędzisk, kołowrotków i ubrań outdoorowych. Silną sekcję stanowi Strefa Rękodzielników z unikalnymi, rzemieślniczymi przynętami (woblery, jigi) od cenionych twórców. Podsumowując, będzie można zapoznać się z ofertą dedykowaną pasjonatom wędkarstwa oraz bushcraftu – podkreśla Sulejewska.

Targi Fish & Adventure 2026 Olsztyn 26-27 września 2026 r. Godzina: 10:00-17:00 Cena biletu online: 20 zł

Posłuchaj: Targi Wędkarskie i Outdoorowe „Fish & Adventure”. Z Agnieszką Sulejewską z Hali Urania rozmawia Andrzej Brzozowski.

Autor: Hala Urania/ Materiały prasowe

Autor: Hala Urania/ Materiały prasowe