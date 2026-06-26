Bezpieczne wakacje! Sobotnie atrakcje w Aquasferze

"Bezpieczne wakacje" mają jednocześnie bawić i uczyć. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 27 czerwca o godzinie 11. W programie znalazły się atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w holu głównym oraz przed wejściem do Aquasfery. Wiele zaplanowano również w strefie basenowej: nurkowanie, kajaki, SUP-y, hokej podwodny czy wodny tor przeszkód. Pokaz ratownictwa wodnego będzie miał charakter interaktywny. Ratownicy pokażą jak możemy pomóc, umiejąc pływać ale i nie posiadając takich umiejętności. Będzie okazja spróbować tańca w chuście, a próbkę swoich umiejętności zaprezentują cheerleaderki z Klubu Soltare. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. Będą też zajęcia dla dzieci od trzeciego miesiąca życia. O oprawę muzyczną zadba didżej Freek, a strefę gastronomiczną zapewni Kuźnia Społeczna.

Wiele atrakcji będzie można nie tylko obserwować ale i wziąć w nich aktywny udział.

Autor: OSiR Olsztyn/ Materiały prasowe Bezpieczne wakacje- program

Organizatorzy namawiają, zabierzcie rodzinę, znajomych i razem zacznijmy - "Bezpieczne wakacje"!