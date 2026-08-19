Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny 2026: 300 zł na nocleg. Sprawdź, kto może dostać pieniądze i kiedy rusza nabór

300 zł na nocleg na Warmii i Mazurach

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowuje kolejną formę wsparcia dla osób planujących wypoczynek w regionie. W ramach programu Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny 2026 uczestnicy będą mogli otrzymać elektroniczny czek o wartości 300 zł. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługę noclegową w obiekcie uczestniczącym w programie. Warunkiem będzie pobyt obejmujący co najmniej dwa noclegi. Czek będzie miał formę elektronicznego kodu przypisanego do konkretnego uczestnika.

Kto może otrzymać Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny?

Program przewidziano dla pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej należących do jednej z trzech grup.

Seniorzy 60+Pierwszą grupę stanowią osoby, które w dniu generowania czeku mają ukończone 60 lat.

Posiadacze Karty Dużej RodzinyZ programu będą mogli skorzystać również pełnoletni posiadacze ważnej i aktywnej Karty Dużej Rodziny w dniu generowania czeku.

Grupa otwarta – osoby 18+Trzecią grupą są pozostali pełnoletni obywatele Polski. W tym przypadku nie będzie wymagane spełnienie dodatkowego kryterium wieku ani posiadanie Karty Dużej Rodziny.

Warto zaznaczyć, że czeki dla seniorów oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny będą współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz W-M ROT. Czeki dla grupy otwartej zostaną natomiast sfinansowane wyłącznie ze środków W-M ROT.

Jak wykorzystać czek 300 zł?

Czek będzie można wykorzystać na jedną rezerwację w jednym obiekcie noclegowym uczestniczącym w programie. Pobyt musi obejmować minimum dwa noclegi, a rezerwacja musi zostać dokonana już po wygenerowaniu czeku. Co ważne, rezerwację trzeba będzie uzgodnić bezpośrednio z wybranym obiektem. Może się to odbyć telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Czeku nie będzie można wykorzystać za pośrednictwem zewnętrznych serwisów rezerwacyjnych.

Jeden czek na cały program. Trzeba dobrze wybrać termin

Organizatorzy wprowadzili istotne ograniczenie: każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden czek w całym okresie obowiązywania programu. Oznacza to, że osoba, która wygeneruje czek w pierwszej turze, nie będzie mogła ubiegać się o kolejny w drugiej lub trzeciej turze. Co więcej, niewykorzystanie czeku nie będzie oznaczało możliwości otrzymania nowego. Jeśli czek straci ważność, nie będzie można go przedłużyć, ponownie wygenerować ani przenieść do kolejnej tury. Dlatego przed wygenerowaniem czeku warto sprawdzić dostępność noclegów i upewnić się, że planowany pobyt będzie możliwy do zrealizowania w okresie ważności czeku.

Kiedy ruszy nabór na Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny 2026?

Program ma zostać przeprowadzony w trzech turach. Terminy są obecnie planowane i mogą jeszcze ulec zmianie.

I tura: 30 września – 18 października 2026 r. Nabór wniosków rozpocznie się 29 września.

II tura: 20 października – 8 listopada 2026 r. Nabór rozpocznie się 19 października.

III tura: 10 – 30 listopada 2026 r. Nabór rozpocznie się 9 listopada.

Szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia naboru, sposobu generowania czeków oraz zasad programu mają być publikowane od początku września.

Lista hoteli i obiektów noclegowych pojawi się we wrześniu

Osoby zainteresowane programem będą musiały poczekać na publikację listy obiektów uczestniczących w programie. Zgodnie z zapowiedzią lista obiektów noclegowych ma być dostępna w połowie września 2026 roku. Dopiero wtedy będzie można sprawdzić, gdzie dokładnie będzie można wykorzystać czek. Warto więc przed rozpoczęciem naboru przygotować sobie kilka potencjalnych miejsc na jesienny wyjazd. Popularne obiekty mogą mieć ograniczoną dostępność, szczególnie w atrakcyjnych terminach.

300 zł na jesienny wypoczynek. Kto pierwszy, ten lepszy?

Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny może być ciekawą okazją do zaplanowania jesiennego wyjazdu po regionie. Do wykorzystania będzie 300 zł dofinansowania, jednak sam fakt spełnienia warunków nie oznacza, że będzie można skorzystać z programu wielokrotnie. Kluczowe będzie również pilnowanie terminów oraz zasad obowiązujących w konkretnej turze. Program „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita wartość zadania wynosi 4,028 mln zł, z czego 1,5 mln zł stanowi dotacja MSiT. Szczegółowe zasady programu mają zostać określone w regulaminach dla uczestników i obiektów noclegowych. Aktualne informacje będą publikowane wraz z uruchomieniem programu.