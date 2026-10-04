Egzotyczny drapieżnik na gigancie! Policja ostrzega: Nie próbujcie go łapać!

Funkcjonariusze policji z Pisza przyjęli zawiadomienie o zaginięciu egzotycznego zwierzęcia, którym jest serwal sawannowy Gustaw.

Drapieżnik zbiegł dzisiaj z terenu prywatnej posesji zlokalizowanej w miejscowości Orzysz.

zlokalizowanej w miejscowości Orzysz. Mundurowi stanowczo odradzają bezpośredni kontakt ze zwierzęciem i apelują o pilny telefon pod numer alarmowy 112, gdy tylko zostanie ono dostrzeżone.

Serwal sawannowy poszukiwany. Zwierzę uciekło z posesji w Orzyszu

W czwartkowy poranek do oficera dyżurnego piskiej policji dotarła zaskakująca informacja. Właściciel posesji w Orzyszu przekazał, że jego dom opuścił egzotyczny serwal sawannowy. Drapieżnik o imieniu Gustaw od chwili oddalenia się z miejsca zamieszkania nie wrócił do swojego opiekuna. Sytuacja wymusiła interwencję służb.

Miejscowi funkcjonariusze od razu przystąpili do działań monitorujących. Policja zwraca się z pilnym apelem do wszystkich mieszkańców, którzy mogą pomóc w ustaleniu, gdzie przebywa drapieżnik. Rozpowszechnienie wiadomości o zaginięciu egzotycznego Gustawa jest obecnie kluczowe dla szybkiego i bezpiecznego złapania uciekiniera.

Serwal Gustaw na wolności. Policja w Piszu wydaje pilne ostrzeżenie

W opublikowanym komunikacie mundurowi szczegółowo instruują, co zrobić w razie zauważenia egzotycznego zwierzęcia. Opiekunowie zapewniają, że Gustaw to dość przyjaźnie nastawiony osobnik, u którego na co dzień nie obserwuje się zachowań agresywnych. Reakcje drapieżnika mogą być jednak nieprzewidywalne.

W związku z tym funkcjonariusze bezwzględnie zabraniają samodzielnych prób schwytania uciekiniera. Jakiekolwiek podchodzenie do serwala sawannowego, próby osaczenia czy złapania na własną rękę stwarzają zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i samego zwierzęcia. Policjanci proszą, by po zauważeniu kota niezwłocznie wybrać numer 112. Błyskawiczne zgłoszenie pozwoli na profesjonalną interwencję służb i bezpieczne odprowadzenie drapieżnika do domu.

3