AZS UWM High Heels Olsztyn z pierwszym zwycięstwem w Ekstralidze! „Szpilki” pokonały Siemianowice 4:1

Pierwsze zwycięstwo „Szpilek” w Ekstralidze

Olsztynianki długo czekały na pierwsze punkty po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej. W niedzielnym spotkaniu przed własną publicznością AZS UWM High Heels Olsztyn nie pozostawił jednak rywalkom wątpliwości i wygrał z FC 2016 Siemianowice Śląskie 4:1. Gospodynie od początku spotkania starały się narzucić wysokie tempo. Choć rywalki w pierwszych minutach zaskoczyły olsztynianki swoją postawą, „Szpilki” szybko przejęły kontrolę nad spotkaniem. Do przerwy AZS UWM prowadził już 3:0.

Cztery gole dla AZS UWM High Heels Olsztyn

Na listę strzelczyń wpisały się cztery zawodniczki. Bramki dla olsztyńskiej drużyny zdobyły:

Amelia Cwalińska

Julita Pietruczuk

Julia Klonowska

Oliwia Cwalińska

Honorowego gola dla zespołu z Siemianowic Śląskich zdobyła kapitan Ewa Duda.

Olsztynianki nie pozwoliły jednak rywalkom odwrócić losów spotkania i ostatecznie zwyciężyły 4:1.

„Cieszymy się z pierwszego zwycięstwa”

Jak podkreślała trenerka olsztyńskiego zespołu Aleksandra Kojadyńska, mimo wysokiego prowadzenia po pierwszej połowie spotkanie wymagało od jej zawodniczek dużej koncentracji. Zespół podkreśla również znaczenie dopingu z trybun. Szczególne podziękowania skierował do najmłodszych adeptów futbolu, którzy wspierali „Szpilki” podczas spotkania.

Szóstka w tabeli. Kolejny mecz w październiku

Po dwóch kolejkach sezonu 2026/2027 AZS UWM High Heels Olsztyn zajmuje 6. miejsce w tabeli Ekstraligi futsalu kobiet. Na inaugurację sezonu olsztynianki musiały uznać wyższość Rekordu Bielsko-Biała, przegrywając na wyjeździe 1:7. Teraz sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej – „Szpilki” mają na koncie pierwsze zwycięstwo i trzy punkty. Na kolejny mecz kibice AZS UWM High Heels Olsztyn muszą poczekać do 17 października. Tego dnia olsztynianki ponownie zagrają przed własną publicznością. Ich rywalkami będzie Amplus Słomniczanka Słomniki. Po pierwszym zwycięstwie apetyty z pewnością rosną. „Szpilki” pokazały, że w Ekstralidze zamierzają walczyć o kolejne punkty.

POSŁUCHAJ: Futsalistki AZS UWM High Heels Olsztyn wygrywaja w Uranii, mówią trenerka Aleksandra Kojadyńska i kapitan zespołu Oliwia Cwalińska