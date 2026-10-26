AZS UWM High Heels Olsztyn uległy rywalkom z Poznania

Dobry początek, potem dominacja rywalek

Olsztynianki rozpoczęły spotkanie obiecująco. W 9. minucie wyszły na prowadzenie 1:0, a kibice w Małej Arenie Hali Urania mogli liczyć na dobry wynik. Poznanianki szybko jednak odwróciły losy meczu i ostatecznie zwyciężyły 6:1. Honorową bramkę dla AZS UWM High Heels zdobyła Oliwia Cwalińska. Po stronie gości trzykrotnie na listę strzelczyń wpisała się Paula Fronczak, kapitan zespołu z Poznania i rozgrywająca reprezentacji Polski.

Trenerka Szpilek wskazuje na brak skuteczności

Po spotkaniu trenerka olsztyńskiej drużyny Aleksandra Kojadyńska zwróciła uwagę na problemy z wykańczaniem akcji. Mimo dobrego wejścia w mecz gospodyniom nie udało się utrzymać przewagi, a rywalki skutecznie wykorzystywały swoje okazje. Dla kortowskich Szpilek to druga porażka w obecnym sezonie. Tydzień wcześniej olsztynianki zremisowały u siebie 4:4 z Amplus Słomniczanką Słomniki, tracąc bramkę w końcówce spotkania.

Cztery punkty po czterech kolejkach

Po czterech kolejkach sezonu 2026/2027 AZS UWM High Heels Olsztyn ma na koncie cztery punkty. Bilans drużyny to jedno zwycięstwo, jeden remis i dwie porażki. Olsztynianki zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli Ekstraligi futsalu kobiet. Kolejne spotkanie rozegrają na wyjeździe. W sobotę 31.października zmierzą się w Głogówku, gdzie powalczą o poprawę swojego dorobku punktowego.

POSŁUCHAJ: derby AZS podsumowuje trenerka Kortowskich Szpilek Aleksandra Kojadyńska