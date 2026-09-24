Atak z powietrza. Specjalne treningi na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Sprawdź, gdzie się odbędą

Specjalne treningi w sobotę

W sobotę w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim odbędą się specjalne treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Akcja organizowana jest przez MSWiA wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Od godziny 11 do 14 mieszkańcy będą mogli odwiedzić remizy, jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz lokalne punkty edukacyjne. Łącznie treningi odbędą się w co najmniej 260 miejscach.

Jak reagować na alarm?

Uczestnicy dowiedzą się między innymi, co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz jak właściwie reagować na Alert RCB. Strażacy pokażą również, jak przygotować się na zagrożenie i gdzie szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Będzie można także dowiedzieć się więcej o aplikacji „Gdzie się ukryć” oraz „Poradniku bezpieczeństwa”, który trafił w tym roku do gospodarstw domowych w całej Polsce.

Gdzie odbędą się treningi?

Dokładne informacje o miejscach, w których zaplanowano treningi na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, są publikowane na stronach internetowych komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i Białymstoku. Treningi są częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jak informuje MSWiA, od jej uruchomienia w maju w zajęciach w całej Polsce wzięło udział już około 630 tysięcy osób.

System alarmowania ma być rozwijany

Resort spraw wewnętrznych zapowiada także dalsze zmiany w systemie ostrzegania mieszkańców. Komunikaty mają nie tylko informować o zagrożeniu, ale również wskazywać, jak należy się zachować. Do końca roku w całej Polsce ma zostać oznakowanych 85 tysięcy punktów schronienia. MSWiA pracuje również nad wdrożeniem technologii Cell Broadcast, która pozwoli przesyłać sygnały alarmowe bezpośrednio na telefony komórkowe.

POSŁUCHAJ: mówi Łukasz wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków