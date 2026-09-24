- Jesteśmy po 5 wygranych z rzędu, a w niedzielę czeka nas mecz z Rekordem Bielsko-Biała, w którym zagra Paweł Kaniewski, który grał w naszej ekipie przez 9 sezonów. To po nim przejąłem opaskę kapitana – mówi Kacper Sendlewski.

- Dodatkowo w Rekordzie są zawodnicy z reprezentacji Polski - m.in. Mikołaj Zastawnik, Michał Kałuża, Michał Marek czy Kacper Pawlus, z którymi regularnie spotykam się na zgrupowaniach kadry. Rekord w tym sezonie zaliczył 2 porażki - z Texomem Eurobus Przemyśl (vicemistrz Polski) i Jaxanem Śląsk Wrocław. To właśnie z Rekordem w zeszłym sezonie wygraliśmy mały finał o brązowe medale – dodaje kapitan „Konstruktorów”.

- Jak zawsze damy z siebie wszystko na parkiecie. Jak zawsze liczymy na wsparcie kibiców. Przyjdźcie i pomóżcie nam zdobyć komplet punktów!

Mecz kolejki Fogo Futsal Ekstraklasa! 27 września w małej arenie Hali Urania futsaliści Constractu Olsztyn podejmą Rekord Bielsko-Białą. Początek rywalizacji o 20.

POSŁUCHAJ: Z Kacprem Sendlewskim, kapitanem Constractu Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski.

POSŁUCHAJ: Z Kacprem Sendlewskim, kapitanem Constractu Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski.