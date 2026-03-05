Krwawa kłótnia w Bartoszycach. Atak nożem podczas imprezy

Do brutalnego ataku doszło w jednym z mieszkań w Bartoszycach podczas spotkania towarzyskiego zakrapianego alkoholem. W nocy z soboty na niedzielę, z 28 lutego na 1 marca 2026 roku, policja otrzymała zgłoszenie o rannym mężczyźnie. Na miejscu patrol zastał pokrzywdzonego z głęboką raną klatki piersiowej i natychmiast udzielił mu pomocy przedmedycznej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, podczas imprezy, w której uczestniczyła para i właściciel mieszkania, wybuchła gwałtowna kłótnia. W jej trakcie 34-letnia kobieta miała chwycić za nóż i zadać cios swojemu partnerowi, po czym wróciła do własnego mieszkania.

Policyjna interwencja i siłowe wejście. 34-latka zatrzymana z dzieckiem

Poważnie ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala, natomiast będący świadkiem zdarzenia właściciel lokalu, z powodu upojenia alkoholowego, trafił do policyjnej celi. Kiedy funkcjonariusze próbowali zatrzymać podejrzaną 34-latkę, ta zabarykadowała się w swoim mieszkaniu. Policjanci, przy wsparciu strażaków, podjęli decyzję o siłowym wejściu do środka. Wewnątrz zastali pijaną kobietę oraz jej małe dziecko, które natychmiast trafiło pod opiekę lekarzy. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono również nóż, który posłużył jako narzędzie zbrodni, a o sytuacji dziecka poinformowano sąd rodzinny.

Zarzut usiłowania zabójstwa i areszt dla mieszkanki Bartoszyc

Przez wiele godzin policjanci z Bartoszyc oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pod nadzorem prokuratora, prowadzili szczegółowe oględziny i zbierali materiał dowodowy. W poniedziałek, 2 marca 2026 roku, zatrzymana 34-latka została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Dzień później, we wtorek 3 marca, Sąd Rejonowy w Bartoszycach przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za popełniony czyn kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

