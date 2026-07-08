Alarm pogodowy na Mazurach. Wiatr do 9° w skali Beauforta i groźne burze. Ratownicy apelują: zostańcie w portach

aka
2026-07-08 14:53

Silny wiatr, gwałtowne burze i wysoka fala – taka pogoda prognozowana jest na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ratownicy apelują do żeglarzy, motorowodniaków i wszystkich korzystających z akwenów o pozostanie w portach. Według prognoz wiatr może osiągać nawet 9 stopni w skali Beauforta, a warunki na wodzie będą zmieniać się bardzo dynamicznie.

Czerwono-biały rękaw meteorologiczny wygięty przez silny wiatr. O pogodzie na Mazurach przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Groźna pogoda nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi

Nad Warmię i Mazury nadciąga załamanie pogody. Synoptycy prognozują silny wiatr, intensywne opady deszczu oraz burze. Szczególnie niebezpieczne warunki spodziewane są na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, gdzie wysoka fala i gwałtowne podmuchy mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób przebywających na wodzie. Dodatkowo w nadmorskich powiatach województwa pomorskiego obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed silnym wiatrem. Na Warmii i Mazurach wydano alerty niższego stopnia, jednak ratownicy podkreślają, że lokalnie sytuacja może być bardzo niebezpieczna.

MOPR apeluje: nie wypływajcie na jeziora

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że warunki na wodzie mogą zmieniać się w ciągu kilku minut. Silny wiatr może wywołać wysoką falę, a intensywne opady znacząco ograniczą widoczność. Ratownicy apelują do żeglarzy, motorowodniaków, wędkarzy i wszystkich korzystających z mazurskich akwenów, aby – jeśli to możliwe – pozostali w portach. Osoby, które mimo wszystko zdecydują się wypłynąć, powinny sprawdzić aktualne prognozy pogody, zaplanować miejsce bezpiecznego schronienia oraz zadbać o kamizelki asekuracyjne i sprawne środki łączności.

Wiatr nawet do 9° w skali Beauforta

Według informacji przekazywanych przez część wypożyczalni sprzętu wodnego, siła wiatru może osiągać nawet 9 stopni w skali Beauforta. Oznacza to bardzo silny wiatr, który stwarza poważne zagrożenie dla niewielkich jednostek pływających. Ratownicy przypominają, że jeśli na horyzoncie pojawi się burza, należy jak najszybciej zejść z wody i schronić się w bezpiecznym miejscu. Przeczekiwanie burzy na otwartym jeziorze może być śmiertelnie niebezpieczne.

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